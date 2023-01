Carlos Alcaraz kehrt auf den Trainingsplatz zurück

Carlos Alcaraz ist am Freitag nach seiner Beinverletzung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.01.2023, 07:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist zurück

Während die Australian Open allmählich in ihre entscheidende Phase einbiegen, durfte sich Carlos Alcaraz am Freitag über seine Rückkehr auf den Trainingsplatz freuen. Der Weltranglistenerste absolvierte erstmals nach seiner Beinverletzung, wegen der er seine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres absagen musste, wieder eine Tenniseinheit.

Sein erstes Turnier im Jahr 2023 wird Alcaraz in Buenos Aires (13. bis 19. Februar) bestreiten. Nur logisch also, dass der 19-Jährige am Freitag auf Sand trainierte. Konkurrenz in der argentinischen Hauptstadt wird der amtierende US-Open-Sieger unter anderem von Cameron Norrie und Dominic Thiem erhalten.

Ob Alcaraz das Turnier in Buenos Aires als Weltranglistenerster in Angriff nehmen wird, steht derzeit noch nicht fest. Sowohl Stefanos Tsitsipas als auch Novak Djokovic könnten den Teenager mit einem Triumph bei den Australian Open vom Thron stoßen.