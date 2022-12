Carlos Alcaraz: "Möchte Novak Djokovic bei jedem Turnier sehen"

Carlos Alcaraz wird als Nummer eins der Welt in die Australian Open Anfang des kommenden Jahres gehen. Seinen wohl größten Konkurrenten, Novak Djokovic, begrüßt der Youngster dennoch mit offenen Armen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 09:15 Uhr

Carlos Alcaraz weiß, was es heißt, Novak Djokovic zu besiegen

Sie sind sich also doch einigermaßen ähnlich. Ein genauer Blick auf die Worte, die Rafael Nadal und Carlos Alcaraz fanden, um sich zum Start von Novak Djokovic bei den kommenden Australian Open zu äußern, zeigt nämlich: Alt und Jung sehen diese Causa nahezu ident. Bei Carlos Alcaraz im Konkreten klingt das dann wie folgt: "Tennis ist besser mit den besten Spielern der Welt, und es ist auch gut für die Fans, ein Turnier mit dem besten Spieler zu sehen. Ich für meinen Teil möchte Novak bei jedem Turnier spielen sehen", so der 19-Jährige.

Geht es also um die Schar an Gegnern, die sich dem Spanier in Down Under wird entgegenstellen, rückt der eigenmotivierte Blick schnell in den Hintergrund: "Ich habe immer gesagt, dass du die Besten schlagen musst, um der Beste zu sein. Ich bin ein glücklicher Typ, da ich Novak Djokovic gemeinsam mit mir auf der ATP-Tour habe", erklärte der Youngster, der sich schon jetzt auf einen Generalangriff auf seine Weltranglistenposition einstellt: "Natürlich wird es für mich dieses Jahr etwas anders sein, wenn alle auf mich zielen, und darauf muss ich vorbereitet sein."

Alcaraz vs. Djokovic?

Schwieriger wird es auch deshalb, weil Alcaraz zum Ende der Saison 2022 von Verletzungspech geplagt war, nach einer Aufgabe in Paris-Bercy gar die Nitto-ATP-Finals und die Davis-Cup-Finals verpassen musste. Jetzt aber fühle sich der Spanier wieder zurück in alter Stärke, wie dieser betonte: "Ich fühle mich endlich gut. Ich hatte einen Monat Zeit, um meinen Bauch (Anm. Alcaraz verletzte sich am Bauchmuskel) gut zu erholen, und jetzt fühle ich mich fast bei 100 Prozent. Ich habe letzte Woche normal trainiert und fühle mich sehr gut."

Das wird es auch brauchen, denn auch 2023 verfolgt der Teenager große Ziele auf der ATP-Tour: "Ich werde versuchen, das Jahr 2023 in der gleichen Position wie jetzt zu beenden. Es wird ein langes Jahr werden, aber natürlich werde ich es genießen." Auch wird Alcaraz versuchen, die Duelle mit Novak Djokovic zu genießen. Die Duelle mit dem vermeintlich härtesten Konkurrenten, nicht nur in Australian, sondern auch in Sachen Nummer-eins-Position in der Weltrangliste. Was gefällt: Alcaraz nimmt diesen Kampf mit offenen Armen an.