Carlos Alcaraz, Rafael Nadal und ein gemeinsamer Testlauf

Carlos Alcaraz und Rafael Nadal treffen am Sonntag im Rahmen einer Exhibition aufeinander. Beiden Spaniern dient das Showmatch als Testlauf für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 20:41 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Rafael Nadal treten am Sonntag gegeneinander an

Das Comeback von Rafael Nadal, es war nach nur drei Matches schon wieder beendet. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger erlitt in Brisbane eine Muskelverletzung und musste seine Teilnahme an den Australian Open zurückziehen. Rund ein Monat später folgte eine weitere Absage für das ATP-250-Turnier in Doha.

Seinen nächsten Anlauf will Nadal nun beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells (6. bis 17. März) wagen. Zuvor trifft der 37-Jährige am Sonntag in einem von Netflix übertragenen Schaukampf ("Netflix Slam") in Las Vegas noch auf seinen Landsmann Carlos Alcaraz.

Auch für Alcaraz wird das Duell mit Nadal eine erste kleine Standortbestimmung nach einer Verletzungspause sein: Der Weltranglistenzweite zog sich zuletzt in Rio de Janeiro eine Knöchelverletzung zu. Seither konnte der amtierende Wimbledon-Champion nur eingeschränkt trainieren.

Wirklich ernst wird es für Alcaraz und Nadal jedoch erst in Indian Wells. Während Titelverteidiger Alcaraz trotz seiner jüngsten Verletzung als einer der Mitfavoriten auf den Titel gilt, will sich Nadal in der kalifornischen Wüste wohl vor allem ein gutes Gefühl für die europäische Sandplatzsaison holen.