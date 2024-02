Onkel Toni über seinen Neffen Rafael Nadal: "Er muss antreten"

Rafael Nadals Onkel Toni äußerte sich zum bevorstehenden Comeback seines Neffen Rafael Nadal und bestärkt den Schritt seines ehemaligen Schützlings, wieder Turniere auf der ATP-Tour zu bestreiten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 14:07 Uhr

© Getty Images

Alle Tennisfans freuen sich bereits auf das erneute Comeback des Tennismaestros Rafael Nadal. Bereits Ende der Woche schlägt der Spanier bei dem Showmatch "Netflix-Slam" in Las Vegas auf. Danach geht es für den 37-jährigen in Indian Wells weiter. Sein ehemaliger Coach und Onkel begrüßt das Comeback seines Neffen.

Gegenüber der spanischen Sportzeitung "AS" sagte Toni Nadal: "Er (Nadal) muss antreten. Er hat keine andere Wahl. Er war schon zu lange nicht mehr dabei. Und wenn man keine Turniere bestreitet, kann man sich natürlich nicht vorbereiten." Der Glaube an seinen Neffen sei aber riesig. Onkel Toni kennt Rafael Nadal und seinen Ehrgeiz, sowie seine Stärken und Schwächen nur zu gut. Er begleitete den 22-fachen Grand-Slam-Champion bis zum Jahr 2017 als Coach. Vor allem Roland Garros ist dem King of Clay besonders wichtig, wie Toni Nadal nochmals bestätigte: "Ich hoffe, dass mein Neffe sowohl bei den Olympischen Spielen, als auch in Roland Garros eine große Rolle spielen kann."

Werden Alcaraz und Sinner die Top-Rivalen der neuen Generation?

Für Onkel Toni stechen vor allem zwei Spieler hervor. Natürlich Landsmann Carlos Alcaraz und der Südtiroler Jannik Sinner. "Mit Jannik Sinner wird Alcaraz von nun an einen harten Gegner haben. Das war er schon vorher, aber nach dem Sieg hat er noch mehr Selbstvertrauen," kommentierte Toni Nadal zu dem Australian-Open Sieg Sinnners. Mit Vorfreude führt er weiter aus:" Wir werden tolle Duelle zwischen den beiden sehen."