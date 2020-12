Carlos Moya lobt den Strategen Rafael Nadal

Carlos Moya, ehemaliger Weltranglisten-Erster und aktueller Coach von Rafael Nadal, hat seinen Schützling auch für dessen taktischen Anpassungsfähigkeit gelobt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2020, 23:23 Uhr

© Getty Images Carlos Moya und Rafael Nadal bei den ATP Finals in London

Rafael Nadal ist ein Mann für alle Bodenbeläge. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Spanier vor ein paar Tagen erneut beim Versuch gescheitert ist, erstmals die ATP Finals für sich zu entscheiden. Nadal schien Daniil Medvedev im Halbfinale sicher im Griff zu haben, servierte beim Stand von 5:4 im zweiten Satz auf den Einzug ins Endspiel. Der Rest ist bekannt, die nächste Chance für Nadal kommt im November 2021 in Turin.

Coach Carlos Moya, der seit 2016 an der Seite von Nadal wirkt, ist von der Anpassungsfähigkeit seines Schützlings dennoch beeindruckt, wie er in einem Interview mit Libertas Digital. „Es gibt immer einen Platz für die Strategie. Rafa ist dafür ein gutes Beispiel, weil er in seinem Spiel eine breite Palette an Möglichkeiten hat. Und das muss man anerkennen, wenn man die Punkte strategisch aufbaut.“

Moya weiter: „Ganz generell gesprochen, versuchen wir uns als Team Nadal an die Bedingungen und Beläge bei jedem einzelnen Turnier anzupassen. Wenn man sich ein Match von Rafa in London anschaut, sieht man große Unterschiede zu dem, was er vor einem Monat in Roland Garros gemacht hat.“ Dort hatte Rafael Nadal seinen 13. Titel geholt, den 20. auf Major-Level.

Nadal kann sein Spiel anpassen

Eine besondere Begabung von Nadal sei es auch, sich während eines Matches auf seinen Gegner neu einzustellen. Und sein Spiel zu adaptieren. „Er hat verschiedene Pläne, wenn das Match fortgeschritten ist. Und Rafa kann sehr gut erkennen, was während einer Partie zu tun ist.“ Diese Fähigkeit, schon mitten in einem Wettkampf zu wissen, was gerade passiert (und nicht erst danach), unterscheide die sehr guten Spieler vom Rest, so Moya weiter.

Im Moment bereitet sich das Team Nadal wie die meisten Spieler auf die Australian Open vor. Wie alle anderen mit einer unsicheren Terminplanung.

„Was wir aktuell wissen, ist, dass wie vor Januar nicht nach Australien gehen können“, schloss Carlos Moya. „Und aus diesem und anderen Gründen hängen viele Dinge in der Luft. Wir wissen noch nicht einmal, wie sich der Virus weiter verändern wird. Und deshalb müssen wir aufmerksam und offen für jede Art von Event sein.“