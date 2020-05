Caroline Wozniacki: Serena Williams wollte sie zum Weitermachen überreden

Caroline Wozniacki hat in einem Interview erzählt, dass Serena Williams die Dänin von einer Fortführung ihrer Karriere im Doppel überreden wollte. Zu Beginn der Saison 2020 waren die beiden in Auckland ins Doppel-Finale eingezogen, ehe sie Taylor Townsend und Asia Muhammad unterlagen.

"Wir hatten eine Menge Spaß. Das war eines der lustigsten Turniere, die ich je spielte. Wir haben uns gefragt, warum wir das nicht schon früher machten. Serena meinte sogar: 'Vielleicht kommst du ja für den Rest der Saison zurück, nur damit du Doppel spielen kannst.", erzählte Wozniacki im Interview bei Tennis Channel.

Die 29-Jährige beendete nach den Australian Open 2020 und rund 15 Jahren auf der Profi-Tour ihre Karriere. In Melbourne erreichte sie beim letzten Auftritt die dritte Runde, wo sie von Ons Jabeur gestoppt wurde.

Im Oktober 2010 wurde sie erstmals die Nummer eins der Welt, insgesamt führte sie 71 Wochen lang die Tennis-Szene an. Damit liegt sie in der ewigen Bestenliste der längstregierenden ehemaligen Weltranglistenersten auf Platz neun - im aktuellen Jahrtausend waren nur Justine Henin und Serena Williams länger auf Platz 1.

In Zukunft will die Australian-Open-Siegerin von 2018 dem Tennis erhalten bleiben. "Ich liebe den Sport so sehr. Ich würde mich freuen, in Zukunft im Fernsehen zu arbeiten", sagte sie. Ein Trainerinnenjob interessiere sie weniger, weil "ich zwar weiß, was zu tun ist, mir fällt es aber schwer, das jemand anderem zu erklären".

Die Phase nach ihrem Karriereende ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise entspannt. "Kurz nach meinem Karriereende kippte ich in viele Sendungen auf dem Discovery Channel rein. Jetzt backe ich viel, nehme einige Kilos zu und versuche, diese im Gym wieder zu verlieren", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Wozniacki war mit ihrem Ehemann David Lee in Afrika, als die Ausmaße der Corona-Pandemie immer weitreichender wurden. "Immer mehr Flüge wurden abgesagt, es war schwierig, nach Hause zu kommen", sagte Wozniacki, die in den USA lebt. Über einen interkontinentalen Flug und über Katar gelang der Sprung nach Chicago, nach einer fünfstündigen Autofahrt kam das Paar an.