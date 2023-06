Casper Ruud dominiert Holger Rune – nun gegen Zverev

Es sollte der große Kampf der Skandinavier werden, doch Casper Ruud war an diesem Tag im Viertelfinale der French Open für Youngster Holger Rune einfach eine Nummer zu groß. Ruud löste souverän mit 6:1, 6:2, 3:6 und 6:3 das Ticket für das Halbfinale in Paris, in dem Casper Ruud nun auf Alexander Zverev trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 23:36 Uhr

In der Vergangenheit waren Casper Ruud und Holger Rune nicht gerade die besten Freunde. In ihren Duellen waren immer jede Menge Feuer und Emotionen. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen auch an das Viertelfinale der beiden Skandinavier im Viertelfinale der French Open. Diesen Erwartungen konnte das Match nur in wenigen Passagen gerecht werden. Zu überlegen agierte Ruud – und zu selten fand Rune zu seinem Spiel.

Zwei Sätze sah es sogar so aus, als würde Ruud seinem Kontrahenten eine richtig heftige Klatsche verpassen. 6:1 und 6:2 gingen die ersten beiden Sätze an dern Norweger. Die drohende Klatsche konnte Rune mit dem Gewinn des dritten Satzes immerhin abwehren, aber auch die Versuche des Dänen, das Publikum zu animieren, halfen nichts. In Satz vier übernahm Ruud wieder klar das Kommando und behielt bis zum Schluss des Matches die Nerven, so dass es zwischen den beiden Rivalen nie wirklich emotional wurde.

Am Ende konnte Vorjahres-Finalist Ruud mit 6:1, 6:2, 3:6 und 6:3 gegen Holger Rune gewinnen und trifft im Halbfinale nun auf Alexander Zverev. Das Match ist für Freitag Nachmittag angesetzt.

