Roland Garros 2023 live: Casper Ruud vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Casper Ruud bekommt es im Viertelfinale der French Open 2023 mit Holger Rune zu tun. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 20:04 Uhr

© Getty Images Schon im Vorjahr standen sich Casper Ruud und Holger Rune im Viertelfinale gegenüber

Vorjahresfinalist Casper Ruud präsentiert sich bei den French Open in Paris auch 2023 wieder in starker Form. Im Viertelfinale trifft der Norweger am Mittwoch auf Holger Rune. Im Head to Head der beiden führt Ruud mit 4:1.

Ruud vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Casper Ruud und Holger Rune gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros