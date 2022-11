Casper Ruud zieht ins Halbfinale ein

Casper Ruud und Taylor Fritz bestritten heute ihr zweites Gruppenspiel in der Gruppe Grün bei den ATP-Finals in Turin. Ihr erstes Aufeinandertreffen konnte der Norweger 6:3, 4:6, 7:6 (6) für sich entscheiden.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 15.11.2022, 23:33 Uhr

© Getty Images Ruud steht nach Sieg gegen Fritz im Halbfinale

Sowohl Ruud (gegen Auger-Aliassime), als auch Fritz (gegen Nadal) konnten ihre Erstrunden-Matches in zwei Sätzen gewinnen. Gleich zu Beginn ihrer zweiten Partie nahm Ruud Fritz den Aufschlag zum 2:0 ab. Nach einer halben Stunde marschierte er mit 6:3 mit seinem Aufschlagspiel zu fünfzehn in den zweiten Satz. Elf Asse konnte der Norweger vermerken – dagegen war Fritz zweiter Aufschlag mit einer Erfolgsquote von 38 Prozent definitiv zu defensiv. Im ersten Satz war der Weltranglisten-Vierte insgesamt aggressiver, seine Schläge besaßen eine gute Länge und sein clever nach außen platzierter Aufschlag ermöglichte ihm viele Punktgewinne. Ruuds Satzgewinn birgt aber noch andere Folgen. Rafael Nadal scheidet aus dem Turnier aus und sein Landsmann Carlos Alcaraz wird das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste beenden.

Zweiter und dritter Satz

Zu Anfang des zweiten Satzes kann Ruud drei Breakchancen abwehren und stellt auf 1:1 um. Beide Spieler gewinnen ihre nächsten Aufschlagspiele. Beim Stand von 4:5 wird es eng. Ruuds zweiter Aufschlag lässt ihn im Stich und Fritz nutzt den Breakpoint zum Satzausgleich. Insgesamt kann der US-Amerikaner Ruud mehr in Bedrängnis bringen, sein zweiter Aufschlag hat sich verbessert. Das Momentum gehört Fritz. Mit Beginn des dritten Satzes glaubt Fritz an sich; Ruud ist zunehmend frustrierter. Doch er kann seine Aufschläge halten. Beide Spieler sind nun voll da. Fritz kann den ersten Breakball zum 2:3 mit einem Becker-Hecht abwehren, den zweiten mit einem Ass. Durch einen Fehler von Ruud bringt Fritz sein Aufschlagspiel durch. Fritz gewinnt sein übernächstes Aufschlagspiel zu Null und stellt auf 5:4 um. Ruud zieht nach – 5:5. Fritz befördert sich mit einem weiteren grandiosen Spielgewinn in den Tiebreak. Mit einem Ass zieht auch Ruud in den alles entscheidenden Tiebreak ein. Casper Ruud spielt mutig und ist nicht zu stoppen. Doch Fritz zieht nach. Mit einem Schmetterball sichert sich der Norweger zwei Matchbälle. Fritz aber kann beide abwehren. Den dritten verwandelt Ruud und zieht damit mit 6:3, 4:6, 7:6 (6) ins Halbfinale ein.

Nächste Partie

Casper Ruud wird höchstwahrscheinlich gegen Medvedev oder Rublev im Halbfinale antreten. Morgen treffen Djokovic und Rublev und Medvedev und Tsitsipas aufeinander. Fritz und Auger-Aliassime haben noch die Chance, auf einen Platz im zweiten Halbfinale. Falls es einen unbesiegten Gewinner des Turniers geben wird, gewinnt dieser fast fünf Millionen US-Dollar und bekommt 1500 Weltranglistenpunkte.