CH Split: Gentzsch mit Doppel-Coup im Semi, Neumayer verpasst

Aufgrund starker Regenfälle in Kroatien wurden heute beim ATP-Challenger-Turnier in Split die Achtel- und Viertelfinals hintereinander ausgetragen. Während der Ratinger Tom Gentzsch mit zwei Siegen das Halbfinale fixieren konnte, musste der Radstädter Lukas Neumayer seine zweite Partie des Tages verloren geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 19:30 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mit zwei Siegen am heutigen Tag schaffte Tom Gentzsch beim Challenger in Split den Einzug ins Halbfinale.

Sintflutartige Regenfälle ließen gestern beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 50 in Split den gestrigen Spieltag komplett ins Wasser fallen. Und so mussten die Progagonisten, die bereits das Achtelfinale im Einzel erreichten, heute gleich doppelt eingreifen.

Erfolgreich meistern konnte das üppige Programm heute der Ratinger Tom Gentzsch. Nur einen hartumkämpften Satz benötigte der 22-Jährige Anlaufzeit, ehe er zur großen Form auflief. Nachdem er das Achtelfinale gegen den italienischen Qualifikanten Filippo Romano mit 7:6 (8), 6:0 bewältigen konnte, sah er sich in der Runde der letzten Acht dem Bulgaren Alexander Vasilev gegenüber, den er von Beginn an beherrschte und mit dem 6:0, 6:2 in knapp einer Stunde den Einzug ins Halbfinale perfekt machen konnte, in dem er als Nr. 7 des Turniers auf den Franzosen Sascha Gueymard Wayenburg treffen wird.

Verheißungsvoll begann der Tag auch für den Radstädter Lukas Neumayer. In seinem Achtelfinale gegen den Kroaten Duje Ajdukovic hatte der 23-Jährige wenig Mühe und siegte nach 82 Minuten glatt mit 6:2, 6:3. Im Viertelfinale agierte der an Nr. 3 gesetzte Neumayer gegen den den an Position 6 geführten Belgier Kimmer Coppejans lange auf Augenhöhe, ehe er den ersten Satz in der Endphase abgeben musste und anschließend im zweiten Akt mit 0:3 im Hintertreffen lag. Zwar konnte der österreichische Davis-Cup-Spieler noch einmal im Satz ausgleichen, musste sich aber nach drei in Folge abgegebener Spiele mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Split