Novak Djokovic fehlt auch in Monte-Carlo

Novak Djokovic hat seinen Start in die Sandplatzsaison verschoben und seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic pausiert noch länger

Novak Djokovic wird 2026 nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (5. bis 12. April) an den Start gehen. Wie die Veranstalter des prestigeträchtigen Sandplatzevents am Freitag bekanntgaben, sagte der 24-fache Grand-Slam-Sieger seine Teilnahme im Fürstentum ab. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Djokovic verzichtete zuletzt schon auf das Turnier in Miami und führte damals eine Schulterverletzung als Grund für seine Absage an. In Monte-Carlo, wo der Serbe 2013 und 2015 gewann, hätte er eigentlich sein Comeback feiern sollen.

Wo steigt Djokovic ein?

Wo Djokovic nun in die Sandplatzsaison starten wird, ist offen. Vom 22. April bis 3. Mai findet in Madrid das zweite von insgesamt drei 1000er-Turnieren auf Asche statt. Zuvor könnte der 38-Jährige noch in München oder Barcelona aufschlagen. Die French Open in Paris finden vom 24. Mai bis 7. Juni statt.

Unterdessen vergaben die Monte-Carlo-Organisatoren die beiden letzten Hauptfeld-Wildcards: Diese gingen an die beiden Franzosen Gael Monfils und Moïse Kouamé.