ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jannik Sinner treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 09:43 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev fordert Jannik Sinner erneut

Nach seinem überzeugenden Auftritt gegen Francisco Cerundolo bekommt es Alexander Zverev im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami mit Jannik Sinner zu tun. Die beiden duellierten sich schon vor zwei Wochen in Indian Wells, wo der Italiener glatt in zwei Sätzen die Oberhand behielt.

“In Indian Wells habe ich ein schlechtes Spiel gemacht”, sagte Zverev im Anschluss an seinen Sieg über Cerundolo. Im Head to Head liegt Sinner mit 7:4 voran, der bis dato letzte Sieg gelang Deutschlands Nummer eins 2023 bei den US Open.

Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Miami