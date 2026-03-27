Nach dieser Saison ist Schluss: David Goffin gibt Karriereende bekannt

Der einstige Top-Ten-Spieler David Goffin wird seine Karriere nach dieser Saison beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 15:29 Uhr

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© Getty Images David Goffin hört nach dieser Saison auf

David Goffin wird seine aktive Laufbahn nach der Saison 2026 beenden. Das teilte der 35-Jährige am Freitag via Social Media mit. “Ich habe dem Tennis alles gegeben - und dieser Sport hat mir weit mehr zurückgegeben, als ich mir jemals hätte träumen lassen“, sagte der Belgier. ”Genau das macht meine Entscheidung so schwer."

Goffin gewann im Laufe seiner Karriere sechs Titel und war am Ende der Saison 2017, als er auf dem Weg ins Endspiel der ATP Finals sowohl Rafael Nadal als auch Roger Federer schlug, die Nummer sieben der Welt. Bei den Herren war Goffin der erste Belgier, der den Sprung in die Top Ten schaffte.

Knieverletzung spielte “entscheidende Rolle”

In den vergangenen Jahren machten dem vierfachen Grand-Slam-Viertelfinalisten physische Probleme zu schaffen. “All die Jahre auf höchstem Niveau haben meinem Körper zugesetzt“, erklärte Goffin, der sich im vergangenen Jahr eine Knieverletzung zugezogen hatte. Diese habe bei seiner Entscheidung ”eine entscheidende Rolle" gespielt.

Goffin, der in der Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Platz 156 liegt, ist nicht der erste und einzige Spieler, der den Schläger nach der laufenden Saison an den Nagel hängen wird. Auch Stan Wawrinka und Gael Monfils werden am Ende der Saison in den Ruhestand eintreten.