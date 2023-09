Challenger Bad Waltersdorf: Dominic Thiem muss erneut passen

Dominic Thiem muss aufgrund seiner Magenentzündung auch beim ATP 125 Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf absagen

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 10:22 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss krankheitsbedingt auch auf ein Antreten in Bad Waltersdorf verzichten.

Nach seiner Absage für das Davis Cup-Heimspiel gegen Portugal in Schwechat müssen die österreichischen Tennisfans auch in der Steiermark beim ATP Challenger-Turnier der Kategorie 125 in Bad Waltersdorf auf Dominic Thiem verzichten. Der US Open-Champion von 2020 benötigt aufgrund seiner schweren Magenentzündung noch eine längere Erholungsphase.

Wegen der gastritisartigen Beschwerden musste der 30-jährige sein Zweitrunden-Matchbei den US Open gegen den US-Youngster Ben Shelton aufgeben und konnte seitdem kein Turnier mehr bestreiten. Als nächster Start ist eine Teilnahme beim ATP 250-Turnier im kasachischen Astana geplant, wo der Lichtenwörther aktuell auf Position drei in der Nachrücker-Liste steht.