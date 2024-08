Challenger Bonn: Andreas Mies und Christian Hansen scheitern knapp

Temperaturen von über 30 Grad ergaben sich als zusätzliche Herausforderung für die Spieler am dritten Tag der Bonn Open 2024. Der zweifache Grand-Slam-Champion Andreas Mies schlug mit Partner Christian Hansen auf dem Centre Court auf.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 21:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Benedict Spiess Christian Hansen (li.) und Andreas Mies konnten die große Unterstützung des Publikums nicht nutzen.

Gegen das serbische Zwillingsduo Ivan und Matej Sabanov kassierte die deutsche Paarung aus Köln direkt das Break, fand anschließend jedoch ins Match und konnte das frühe Break schnell egalisieren. Der weitere Verlauf des ersten Satzes gestaltete sich ausgeglichen. Erst beim Stand von 5:5 gelang dem deutschen Team den Aufschlag der Sabanov-Geschwister zu durchbrechen und anschließend unter großem Jubel der zahlreichen Fans die Satzführung perfekt zu machen.

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich abwechslungsreich mit guten Szenen auf beiden Seiten. Am Ende stellten Ivan und Matej Sabanov jedoch den Satzausgleich her und steigerten auch im anschließenden Matchtiebreak ihre Leistung, um das Match endgültig zu drehen. 5:7, 6:3, 10-5 stand nach 1:58 Stunde auf dem Scoreboard, so dass die Wildcardteilnehmer bereits nach dem ersten Match aus dem Turnier ausscheiden.

Marterer siegt im deutschen Duell

Im deutschen Duell zwischen Marko Topo (ATP 381) und dem im Turnier an Position zwei gesetzten Maximilian Marterer (ATP 113) setzte sich der gebürtige Nürnberger durch. Marko Topo erwischte einen unglücklichen Start und lag gegen den um ca. 270 Ränge besser platzierten Kontrahenten schnell mit 0:3 im Hintertreffen. Die frühe Vorentscheidung im ersten Satz, dem Marterer noch ein weiteres Break hinzufügte.

Im zweiten Durchgang stabilisierte sich der in München lebende Marko Topo und konnte nach Aufschlagverlust mit zwei aufeinanderfolgenden Breaks in Front gehen. Doch Maximilian Marterer gelang das Comeback und siegte nach 1:33 Stunde 6:2, 7:5.

Squire erfolgreich, weitere DTB-Profis glücklos

Henri Squire (ATP 185) setzte sich in zwei Sätzen gegen den Qualifikanten Yanaki Milev (ATP 457) 6:3, 6:4 durch und trifft in der zweiten Runde auf den ehemaligen Top30-Spieler Martin Klizan (ATP 343), der den 16-jährigen Justin Engel (ATP 688) 7:6(4), 6:3 bezwingen konnte.

Zwei deutsche Profis mussten sich nachmittags in ihren Erstrundenmatches geschlagen geben. Max Rehberg (ATP 350) unterlag Hugo Dellien (ATP 130) 3:6, 1:6 und Sebastian Fanselow (ATP 313) kassierte beim 0:6, 1:6 eine deutliche Niederlage gegen Oriol Roca Batalla (ATP 156). Am Abend mussten dann ebenfalls Daniel Masur (ATP 291), 3:6, 4:6 gegen Calvin Hemery (ATP 209), und Rudolf Molleker (ATP 219), 6:2, 6:7(2),1:6 gegen Martin Landaluce (ATP 281), das Erstrundenaus hinnehmen.

Einzel, Erste Runde

G. Blancaneaux (FRA) d [1] D. Dzumhur (BIH) 75 63

[2] M. Marterer (GER) d [WC] M. Topo (GER) 62 75

[3] H. Dellien (BOL) d [WC] M. Rehberg (GER) 63 61

[4] O. Roca Batalla (ESP) d [Alt] S. Fanselow (GER) 60 61

[6] H. Squire (GER) d [Q] Y. Milev (BUL) 63 64

[7] C. Hemery (FRA) d D. Masur (GER) 63 64

M. Landaluce (ESP) d [8] R. Molleker (GER) 26 76(2) 61

J. Choinski (GBR) d [Q] J. Torres (ARG) 62 63

C. Tabur (FRA) d [Q] J. Nicod (CZE) 76(9) 63

F. Jianu (ROU) d [LL] D. Dutra da Silva (BRA) 64 62

S. Travaglia (ITA) d M. Vrbensky (CZE) 61 67(5) 62

[Q] M. Klizan (SVK) d [WC] J. Engel (GER) 76(4) 63

H. Habib (LIB) d [Q] R. Collignon (BEL) 76(3) 62



Doppel, Erste Runde

I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) d [WC] C. Hansen (GER) / A. Mies (GER) 57 63 10-5