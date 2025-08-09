Challenger Bonn: Rodionov und Skatov spielen um den Titel – Rühl/Zahraj verlieren Doppel-Finale

Das Finale der zweiten Bonn Open steht fest. Am Sonntag spielen Jurij Rodionov und Timofey Skatov um den Titel und die damit verbundenen 75 ATP-Weltranglistenpunkte. Im Halbfinale warf der ungesetzte Skatov den Turnierfavoriten Raphael Collignon aus dem Wettbewerb. Rodionov drehte ein österreichisches Duell gegen Toptalent Joel Schwärzler.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 21:02 Uhr

© Breakpoint Images Jurij Rodionov und Timofey Skatov spielen am Sonntag um den Titel beim Challenger in Bonn.

Im längsten Spiel des gesamten Turniers (2:49 h) setzte sich Skatov 6:4, 4:6, 7:5 gegen Collignon durch. Nachdem der Topgesetzte den zweiten Durchgang für sich entscheiden konnte und auch zu Beginn des dritten Satzes direkt zwei Breakchancen hatte, deutete zunächst vieles auf einen Sieg des Belgiers hin. Skatov wehrte jedoch beide Breakbälle ab und nahm Collignon später seinerseits den Aufschlag zum 6:5 ab. Am Sonntag spielt der Kasache nicht nur um seinen dritten Titel auf der Challenger-Tour, sondern auch um die Rückkehr in die Top 250 der Weltrangliste.

Sein Gegner ist am Sonntag ab 13 Uhr der Österreicher Rodionov, der gegen Landsmann Joel Schwärzler zunächst überhaupt nicht in die Partie fand. „Nach dem ersten Satz wusste ich, dass ich etwas an meinem Spiel ändern muss“, erinnert sich der 26-Jährige im Siegerinterview. Nach einem deutlichen 1:6 im ersten Satz kämpfte sich der gebürtige Nürnberger zurück und dominierte das Match mit seinem wuchtigen Aufschlag. Am Ende drehte Rodionov die Partie und setzte sich 1:6, 6:2, 6:4 durch. Schwärzler hingegen verpasst durch die Niederlage die beste Platzierung seiner Karriere.

Rühl/Zahraj verlieren nach fünf Matchbällen

Das deutsche Doppel Tim Rühl und Patrick Zahraj verfehlte den Turniersieg in einem dramatischen Finale gegen Mick Veldheer (Niederlande) und Neil Oberleitner (Österreich). Beim Stand von 6:5 im zweiten Satz verpasste das deutsche Duo zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag und verlor den anschließenden Tiebreak. Im entscheidenden Match-Tiebreak konnten Rühl/Zahraj dann erneut drei Matchbälle nicht nutzen und unterlagen nach 9:7-Führung noch 10:12. Am Ende setzten sich Veldheer/Oberleitner 4:6, 7:6(3), 12:10 durch. Die gesamte Woche über hatten Rühl/Zahraj die Fans begeistert und u.a. das topgesetzte Duo Arribage/Sanchez aus dem Turnier genommen.

Zum krönenden Abschluss dürfen sich die Fans am Sonntag ab 13 Uhr auf das Finale im Einzel freuen.

Men's Singles – Semifinal

Timofey Skatov (KAZ) vs [2] Raphael Collignon (BEL) 6:4, 4:6, 7:5

[7] Jurij Rodionov (AUT) vs [NG] Joel Schwaerzler (AUT) 1:6, 6:2, 6:4

Doubles Final

[4] Neil Oberleitner (AUT) / Mick Veldheer (NED) vs Tim Ruehl (GER) / Patrick Zahraj (GER) 4:6, 7:6(3), 12:10