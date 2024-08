Challenger Bonn: Squire und Marterer erfolgreich – Direktes Duell im Viertelfinale

Am vierten Tag der Bonn Open durften die Fans auf der Anlage des Bonner Tennis- und Hockeyvereins deutsche Siege feiern.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 20:33 Uhr

© Benedict Spiess Henri Squire siegte gegen Martin Klizan.

Benjamin Hassan (ATP 169) setzte sich am Mittag gegen Stefano Travaglia (ATP 236) in zwei Sätzen 6:3, 6:3 durch. Eine insgesamt stabile Leistung zeigte der aus Merzig stammende und für den Libanon startende Hassan auf dem Centre Court, der nur im zweiten Satz eine kurze Schwächephase durchlaufen musste.

Henri Squire (ATP 185) siegte in einem engen Match gegen den ehemaligen Top30-Spieler Martin Klizan (ATP 343). Der Düsseldorfer steigerte seine Leistung, nachdem der French-Open-Teilnehmer das Break zum 2:4 kassierte und drehte den ersten Durchgang mit vier Spielgewinnen in Folge.

Auch im zweiten Durchgang schaffte es der Slowake erneut mit einem Break vorzulegen, konnte den Vorsprung jedoch erneut nicht nutzen. Erst der Tiebreak entschied über das vorzeitige Ende oder einen dritten Satz, den Klizan auch fast realisieren konnte. Doch fünf Satzbälle blieben vom 35-Jährigen ungenutzt. So steht Squire nach einem 6:4, 7:6(9) im Viertelfinale der Bonn Open.

Marterer dreht Match

Maximilian Marterer (ATP 113) lieferte sich im „Match des Tages“ gegen Hady Habib (ATP 275) einen langen Abnutzungskampf. Nach Satzrückstand gelang der ehemaligen 45 der Weltrangliste mit einer guten Leistung im Tiebreak des zweiten Satzes der Ausgleich.

Im letzten Spielabschnitt tauschten beide Duellanten zunächst ihre Aufschlagspiele. Maximilian Marterer nutzte dann beim Stand von 3:3 die nächste Breakmöglichkeit und ebnete so den Weg für ein positives Ende. Nach 2:13 Minuten musste sich Hady Habib geschlagen 6:4, 6:7(3), 4:6 geben. Im Viertelfinale am Freitag wartet nun Henri Squire im deutschen Duell um den Einzug in die Runde der letzten vier Spieler.

In der vierten Zweitrundenpartie am Mittwoch siegte der 21-jährige Dalibor Svrcina gegen Oriol Roca Batalla in drei Sätzen. Marco Cecchinato (ATP 372) gewann die vom Vortag nachgeholte Erstrundenpartie 6:1, 6:4 gegen Genaro Alberto Olivieri (ATP 249).

Im Doppel konnte das deutsche Duo Jakob Schnaitter und Mark Wallner gegen die kroatisch-bulgarische Kombination Babic/Donski einen Auftaktsieg feiern. Das im Turnier an Position zwei gesetzte Team brachte ein 6:3, 6:3 auf das Scoreboard.

Einzel, Zweite Runde

[2] M. Marterer (GER) d H. Habib (LIB) 46 76(3) 64

D. Svrcina (CZE) d [4] O. Roca Batalla (ESP) 36 61 64

[5] B. Hassan (LBN) d S. Travaglia (ITA) 63 63

[6] H. Squire (GER) d [Q] M. Klizan (SVK) 64 76(9)

Einzel, Erste Runde

[Q] M. Cecchinato (ITA) d G. Olivieri (ARG) 61 64



Doppel, Erste Runde

[1] T. Arribage (FRA) / O. Luz (BRA) d J. Nicod (CZE) / M. Vrbensky (CZE) 46 62 10-6

[2] J. Schnaitter (GER) / M. Wallner (GER) d [PR] Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL) 63 63

S. Martos Gornes (ESP) / D. Vega Hernandez (ESP) d [3] F. Romboli (BRA) / M. Zormann (BRA) 63 63

[4] J. Nedunchezhiyan (IND) / V. Prashanth (IND) d D. Dutra da Silva (BRA) / M. Pucinelli De Almeida (BRA) 75 63

D. Pel (NED) / B. Stevens (NED) d L. Sanchez (FRA) / D. Sharan (IND) 62 64

G. Blancaneaux (FRA) / G. Jacq (FRA) d S. Duncan (GBR) / H. Reese (USA) 10 Defaulted

F. Bergevi (SWE) / M. Veldheer (NED) d [WC] C. Rodesch (LUX) / P. Zahraj (GER) 36 76(6) 10-6