Challenger Lüdenscheid: Lehrgeld für Lüdenscheider Youngster

Der erste Tag der platzmann open 2024 bot zwölf spannende Matches in der Einzel-Qualifikation. Die beiden lokalen Wildcardinhaber Nick Mertgens und Morits Pieper kassierten Niederlagen. Deutsche Duelle erwarten die Fans am Montag im Qualifikations-Finale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 21:45 Uhr

© Curls on Vogue Nick Mertgens feierte vor heimischer Kulisse sein Debüt auf der Challenger Tour.

Der 16-jährige Nick Mertgens präsentierte sich gegen Marlon Vankan (ATP 583) im ersten Satz auf Augenhöhe. Lediglich ein Aufschlagspiel entschied den Durchgang zu Gunsten des Spielers von Bayer Leverkusen, der im zweiten Durchgang keine Probleme mehr gegen den Challenger-Debütanten hatte. 6:4, 6:0 stand nach 67 Minuten als Endergebnis auf dem Scoreboard des gut besuchten Center Courts.

Mit Morits Pieper kassierte auch der zweite Spieler des LTV in der ersten Qualifikationsrunde eine Niederlage. Max Alcala Gurri (ATP 487) dominierte die Partie durchgehend und gewann nach 50 Minuten Spielzeit 6:1, 6:0.

Mit Max Stenzer (ATP 1639) musste sich ein weiterer Nachwuchsspieler aus NRW in zwei Sätzen geschlagen geben. Der Spieler des Gladbacher THC unterlag 3:6, 2:6 gegen Alex Knaff (ATP 515) aus Luxemburg. Auch John Sperle ereilte beim 2:6, 4:6 gegen Nicolas Zanellato dasselbe Schicksal.

Zwei Deutsche Duelle im Qualifikationsfinale

Marko Topo (ATP 460) siegte in drei Sätzen gegen den Ukrainer Aleksandr Braynin (ATP 878) 6:2, 2:6, 6:4 und trifft im Qualifikationsfinale zum deutschen Duell gegen Überraschungssieger Tim Rühl an, der sich gegen Tom Gentzsch (ATP 514) 6:2, 7:6(8), 7:6(4) nach über drei Stunden durchsetzte.

Doch diese Begegnung wird nicht das einzige deutsche Duell am Montag sein. Mertgens-Bezwinger Marlon Vankan trifft im Duell um das Hauptfeldticket auf Adrian Oetzbach (ATP 507), der sich gegen Landsmann Patrick Zahraj (ATP 651) 6:4, 6:4 einen erfolgreichen Sonntag bescherte.

Einer der größten Namen in der Qualifikation ist Henri Laaksonen. Der Schweizer, der schon Platz 84 in der Weltrangliste belegte, kehrte in diesem Sommer nach langer Verletzungspause auf die Tour zurück und konnte im Sauerland einen erfolgreichen Auftakt feiern. Nach einem holprigen Start ins Match gelang ein 7:6(4), 6:0-Erfolg gegen Alexey Vatutin.

Ergebnisse Sonntag, 28.07

Einzel, Qualifikation, Erste Runde

[1] A. Vatutin vs. H. Laaksonen (SUI) 6:7(4), 0:6

M. Basic (BIH) vs. [10] [Alt] B. Gadamauri (BEL) 6:2, 6:7(3), 6:1

[2] M. Topo (GER) vs. [Alt] A. Braynin (UKR) 6:2, 2:6, 6:4

[WC] T. Ruehl (GER) vs. [7] T. Gentzsch (GER) 2:6, 7:6(8), 7:6(4)

[3] N. Zanellato (BRA) vs. J. Sperle (GER) 6:2, 6:4

[Alt] M. Zormann (BRA) vs. [11] S. Slump (NED) 3:6, 6:2, 6:7(5)

[4] M. Alcala Gurri (ESP) vs. [WC] M. Pieper (GER) 6:1, 6:0

F. Salle (FRA) vs. [9] J. Pereira (BRA) 6:4, 6:4

[5] A. Oetzbach (GER) vs. P. Zahraj (GER) 6:4,6:4

[WC] N. Mertgens (GER) vs. [12] M. Vankan (GER) 4:6, 0:6

[6] O. Pieczkowski (POL) vs. [Alt] F. Romano (ITA) 7:6(4), 2:6, 6:1

[WC] M. Stenzer (GER) vs. [8] A. Knaff (LUX) 3:6, 2:6