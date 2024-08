Challenger Lüdenscheid: Squire gewinnt deutschen Krimi gegen Topo

Das Achtelfinale im Einzel und im Doppel stand im Fokus am vierten Tag der platzmann open 2024. Für besondere Unterhaltung sorgte das deutsche Duell zwischen Henri Squire und Marko Topo.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 23:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Curls en Vogue Henri Squire siegte im deutschen Duell gegen Marko Topo.

Mehr als 200 Plätze liegen zwischen Marko Topo (ATP 416) und Henri Squire (ATP 184) in der Weltrangliste. Der Qualifikant zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und lieferte Henri Squire einen erbitterten Kampf. Nach der Satzführung für Topo sorgte im zweiten Satz der Regen für eine längere Unterbrechung. Anschließend biss sich Henri Squire in das Match und konnte den Satzausgleich klar machen. Marko Topo spielte weiterhin entschlossen und ging mit einem Break in Führung. Am Ende setzte sich dann jedoch der French-Open-Teilnehmer durch und machte den Einzug in das Viertelfinale mit 4:6, 6:3, 7:5 klar.

Dort trifft Henri Squire auf den topgesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 84), der sich in zwei Sätzen 6:1, 3:6, 6:4 gegen Gerard Campana Lee (ATP 360) durchsetzen konnte. Bereits am Vormittag scheiterte der an Position zwei gesetzte Argentinier Marco Trungelitti (ATP 123) am Belgier Raphael Collignon (ATP 306).

Im Match des Tages siegte der Argentinier Romas Andres Burruchaga im Südamerikaduell gegen Ignacio Buse aus Peru in zwei Durchgängen. Bei einsetzender Dunkelheit nutzte der 22-Jährige seinen vierten Matchball, um das Match noch rechtzeitig ins Ziel zu bringen.

Deutsche Überraschung im Doppel

Im Doppel sorgte das Wildcardduo Tom Gentzsch und Max Schönhaus für eine Überraschung gegen die italienische Kombination Romano/Virgili. Nach Satzrückstand drehte das deutsche Team das Match und siegte nach Matchtiebreak 3:6, 7:6(0), 10-8. Der Lüdenscheider Lokalmatador Morits Pieper unterlag an der Seite von Tim Hammes dem japanischen Duo Watanabe/Yuzuki 5:7, 5:7.

Einzel, Zweite Runde

[1] B. van de Zandschulp (NED) d [Alt] G. Campana Lee (KOR) 61 36 64

[Alt] R. Collignon (BEL) d [2] M. Trungelliti (ARG) 64 64

[3] R. Burruchaga (ARG) d I. Buse (PER) 75 63

[4] T. Droguet (FRA) d M. Landaluce (ESP) 75 76(3)

[5] O. Roca Batalla (ESP) d G. Onclin (BEL) 76(2) 57 64

[7] H. Squire (GER) d [Q] M. Topo (GER) 36 63 75

[8] K. Majchrzak (POL) d C. Hemery (FRA) 61 63

C. Tabur (FRA) d S. Travaglia (ITA) 57 62 61



Doppel, Erste Runde

[2] M. Middelkoop (NED) / D. Molchanov (UKR) d I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) 64 64

[4] F. Romboli (BRA) / M. Zormann (BRA) d F. Bergevi (SWE) / M. Veldheer (NED) 76(4) 36 10-8

[WC] T. Gentzsch (GER) / M. Schoenhaus (GER) d F. Romano (ITA) / A. Virgili (ITA) 36 76(0) 10-8

I. Cervantes (ESP) / G. Duran (ARG) d D. Pichler (AUT) / J. Rodionov (AUT) 64 62

S. Watanabe (JPN) / T. Yuzuki (JPN) d [WC] T. Hammes (GER) / M. Pieper (GER) 75 75