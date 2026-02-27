Challenger Lugano: Schwärzler gewinnt österreichisch-schweizerisches Duell gegen Stricker

Joel Schwärzler setzt sich im Viertelfinale des Challenger-Turniers in Lugano souverän gegen Dominic Stricker mit 6:4, 6:3 durch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 21:39 Uhr

Das österreichisch-schweizerische Duell startete ohne große Aufreger. Dominic Stricker erspielte sich zwar den ersten Breakball des ersten Satzes, ließ diese Chance aber ungenutzt. Joel Schwärzler blieb geduldig und schlug im entscheidenden Moment zu. Mit konsequentem Spiel sicherte er sich den ersten Durchgang nach dem dritten Satzball mit 6:4.

Schwärzler erhöht den Druck

Auch im zweiten Satz war Schwärzler derjenige, der die Akzente setzte. Er nahm dem Schweizer gleich sein erstes Aufschlagspiel ab und zog auf 3:0 davon. Während Stricker zwar tapfer kämpfte, sammelte Schwärzler viele freie Punkte. Er bewegte seinen Gegner geschickt und hielt das Tempo hoch. Die Folge: ein schnelles 4:1 und die klare Kontrolle über das Geschehen.

Souverän ins Halbfinale

Während Strickers Servicegames meist umkämpft blieben, marschierte Schwärzler unbeirrt durch seine eigenen Aufschlagspiele. Zwei Matchbälle genügten schließlich, um den verdienten 6:4, 6:3-Erfolg perfekt zu machen. Für den Vorarlberger ist es bereits der zweite Halbfinaleinzug im Jahr 2026.

Strickers Erfolge 2023

Für Stricker ist die Niederlage hingegen durchaus bitter. Beinahe vergessen sind seine starken Auftritte von 2023, als er sich bei den US Open ins Achtelfinale gegen Taylor Fritz und bei den Next Gen Finals ins Halbfinale spielte. Aktuell rangiert der Schweizer (nur) in den Top 400.

Im Halbfinale bekommt es Schwärzler nun mit dem zwanzigjährigen Kroaten Matej Dodig zu tun, der bislang ebenfalls noch auf den ersten Turniersieg 2026 wartet.

Hier das Einzeltableau der Herren in Lugano