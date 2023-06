Chance genutzt – Yannick Hanfmann schlägt Stefanos Tsitsipas

Starker Auftritt von Yannick Hanfmann: Bei den Mallorca Championshios konnte der Deutsche in der zweiten Runde den Topgesetzten und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas ausschalten. 6:4, 3:6 und 6:2 hieß es am Ende für den Deutschen. Tsitsipas hingegen sucht weiter nach seiner Topform.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 18:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

So eine richtige Überraschung ist es nicht, dafür hat Stefanos Tsitsipas in den letzten Wochen einfach zu selten sein bestes Tennis gezeigt. Aber dennoch ist es für Yannick Hanfmann ein großer Erfolg: In der zweiten Runde der Mallorca Championships auf Gras konnte der Deutsche den Griechen mit 6:4, 3:6 und 6:2 aus dem Wettbewerb werfen – und steht nun im Viertelfinale des Turniers. Dort trifft er auf den Sieger des Matches Feliciano Lopez gegen Jordan Thompson.

Tsitsipas ging immerhin als Titelverteidiger in das Turnier auf der Baleareninsel. Eigentlich fand Tsitsipas aber zu keinem Zeitpunkt in das Match. Lediglich im zweiten Satz konnte er sich etwas stabilisieren und ihm reichte da ein Break für den Satzausgleich. Im dritten Satz war Hanfmann aber schnell wieder der Ton angebende Spieler und gewann verdient das Match. Besonders mit seinem Aufschlag hielt er den Favoriten aus Griechenland auf Distanz.

Der Sieg gegen Stefanos Tsitsipas ist der Sieg gegen den besplatzierten Gegner in der bisherigen Karriere von Yannick Hanfmann.

Und Stefanos Tsitsipas? Bei den wettfreudigen Briten wird die Nummer fünf der Welt nach seinen letzten Vorstellungen mit Sicherheit nicht weit oben bei den Wetten auf einem Wimbledon-Sieg stehen.