Chancen auf Nummer eins geplatzt? Aryna Sabalenka COVID-19-positiv und raus aus Indian Wells

Aryna Sabalenka muss ihre Träume von der Nummer eins im Jahr 2021 wohl begraben. Die Belarussin wurde positiv auf COVID-19 getestet und wird daher nicht beim WTA-1000-Event von Indian Wells an den Start gehen können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.10.2021, 08:26 Uhr

Aryna Sabalenka wurde positiv auf COVID-19 getestet

Die Tür war einigermaßen weit offen für Aryna Sabalenka, ihre hervorragende Saison 2021 mit dem Platz an der Spitze der WTA-Charts zum Jahresende zu krönen. Nachdem die aktuell führende im Ranking, die Australierin Ash Barty, ihre Absage für das WTA-1000-Event von Indian Wells bekanntgegeben hatte, durfte sich die Belarussin durchaus berechtige Chancen ausrechnen, Barty im Saison-Finish doch noch zu überholen.

Chancen, die nun rapide gesunken sind, wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde. Sabalenka wendete sich über Instagram an ihre Fans, teilte mit, "in Indian Wells leider positiv getestet worden" zu sein und daher nicht an den Start gehen zu können. Sie habe sich bereits in Selbstisolation begeben, wo sich auch bleiben werde, bis sie von den Gesundheitsverantwortlichen bzw. Doktoren entlassen werde, versicherte die Weltranglistenzweite.

Barty wohl Nummer eins zum Ende des Jahres

Zwar fühle sie sich derzeit durchaus gut, die Enttäuschung über die Absage für die 2021er-Ausgabe von Indian Wells sei jedoch riesengroß, wie Sabalenka betonte. In der Damen-Weltrangliste liegt die Belarussin zurzeit 2700 Punkte hinter der Führenden Ash Barty, die nach der Absage der Weltranglistenzweiten das Jahr wohl auch an der Spitze der WTA-Charts beenden wird.

Zuletzt hatte sich Sabalenka durchaus kritisch über den COVID-Impfstoff geäußert: "Ich traue dem Impfstoff nicht wirklich. Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Familie es einnimmt. Wenn ich es tun muss, werde ich es mir wirklich zweimal überlegen, bevor ich es nehme."

Erste Verfolgerin ist nun die überraschende French-Open-Siegerin aus diesem Jahr, Barbora Krejcikova, die in dieser Saison in Kalifornien satte 1000 Punkte für das Ranking sammeln könnte, vor zwei Jahren war die Tschechin in Indian Wells noch in der Qualifikation gescheitert.