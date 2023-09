"Coach the Coaches" - Kindertennis trifft auf Weltklasse

"Coach the Coaches" macht am 28. und 29. Oktober Station in Basel. Im Vorfeld des Events hat Organisator Kai Gerber mit tennisnet.com über über den zweitägigen Workshop gesprochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 15:42 Uhr

Kai Gerber und sein Team haben alle Hände voll zu tun

Zum bereits vierten Mal findet in diesem Jahr der "Coach-the-Coaches"-Workshop statt. Heuer geht die zweitägige Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Swiss Indoors am Finalwochenende des ATP-500-Turniers in Basel über die Bühne. "Das wird ein mega cooles Event", blickt Organisator Kai Gerber dem 28. und 29. Oktober im tennisnet-Gespräch voller Vorfreude entgegen.

Gerber und sein Team hoben das Event 2018 auf der Taufe. "Ich war immer sehr unzufrieden mit den Angeboten, die die Verbände den Trainern gemacht haben", erklärt der 56-Jährige. Aktuell treiben Gerber, der sowohl die A-Trainer-Lizenz des Deutschen Tennis Bundes (DTB) als auch jene von Swisstennis besitzt, in erster Linie folgende Fragen um: Wie kann man dem Trainermangel entgegenwirken? Was müssen Verbände und Organisationen leisten, um mehr Trainerinnen zu bekommen? Was muss für das gesamte Berufsbild getan werden?

Novak Djokovic als Vorbild

Zudem beschäftigt sich Gerber seit vielen Jahren mit der Entwicklung und Förderung von Talenten im Tennissport. Beim Workshop in Basel sollen Tennislehrer, Betreuer und Eltern daher die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen in puncto Kinder- und Jugendtennis zu erweitern. "Wir müssen aufhören mit diesem Blödsinn, dass Kinder mit zehn Jahren perfekt sein müssen", erzählt Gerber und verweist dabei auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. "Der spielt mit 36 besser denn je."

Mit Carlos Alcaraz wird Djokovics aktuell wohl größter Konkurrent in Basel aufschlagen. Und es scheint durchaus möglich, dass die Workshop-Teilnehmer den zweifachen Grand-Slam-Sieger aus Spanien live zu Gesicht bekommen, werden sie nach dem Event doch noch dem Finale beiwohnen. "Kindertennis trifft auf Weltklasse", lacht Gerber – und nennt damit kurzerhand auch das Motto des Workshops.

Carl Maes in Basel dabei

Die Teilnehmer dürfen sich dabei auf ein tolles Programm freuen: "Es gibt kaum Power-Point-Präsentationen, es wird alles auf dem Court stattfinden - und das mit internationalen Top-Referenten", schwärmt Gerber. Besonderes Highlight: Neben zahlreichen führenden Tennisspezialisten aus aller Welt wird in Basel auch Carl Maes sein Wissen weitergeben. Der Belgier führte einst Kim Clijsters an die Spitze der WTA-Weltrangliste.

Im kommenden Jahr macht "Coach the Coaches" dann auch wieder in Wien Station. "Zusätzlich werden wir auch wieder ein Event in Basel organisieren", gibt sich Gerber voller Tatendrang. Denn eine Frage wird ihn wohl sein ganzes Leben nicht mehr loslassen: Was muss passieren, damit Kinder im Tennissport bleiben?

