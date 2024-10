Coco Gauff für WTA Finals qualifiziert – aber nicht offiziell

Coco Gauff ist für die WTA-Finals in Riad qualifiziert. Die US-Amerikanerin darf das aber offiziell noch nicht bekannt geben. Doch am Rande des Turniers in Wuhan ist Gauff rausgerutscht, was sowieso schon alle wissen – und nachschauen können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 13:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Coco Gauff und Jasmine Paolini gehören zu den neuesten Spielerinnen, die sich für die WTA Finals qualifiziert haben, jedoch scheint es erst offiziell zu sein, wenn die Organisatoren eine formelle Ankündigung machen.

Ein Häkchen hinter dem Namen Gauff

Nach ihrer Niederlage im Halbfinale gegen Sabalenka beim WTA 1000-Turnier kommentierte Gauff ihre Qualifikation, erinnerte sich dann jedoch daran, dass es erst offiziell wird, wenn es die Organisatoren bekanntgeben.

„Ich habe gesehen, dass ich mich laut dem Ranking qualifiziert habe“, sagte die Amerikanerin. „Ups, sie sagten, sie hätten es noch nicht angekündigt. Wenn man online nachschaut, ist ein Häkchen neben meinem Namen. Sie haben mir gesagt, ich solle nichts sagen. Entschuldigung. Aber es steht neben meinem Namen. Man kann es nachschauen.“

Offiziell nur Swiatek und Ssbalenka

Für die Finals der Frauen, die erstmals in Saudi-Arabien stattfinden, sind acht Plätze verfügbar. Die beiden Spitzenreiterinnen im „Race to Riad“, Iga Swiątek und Aryna Sabalenka, sind bereits offiziell bestätigt.

Die Weltranglistenerste Swiątek sicherte sich als Erste ihren Platz, bevor Sabalenka durch ihren Titelgewinn bei den US Open nachzog. Sabalenka hat Swiątek als Topgesetzte für die WTA Finals überholt, nachdem sie diese Woche das Finale der Wuhan Open erreicht hat.