Coco Gauff: Ein kleines Schwipserl - und eine lange Hose

Coco Gauff geht als Titelverteidigerin in die French Open 2026. Und scheint für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 12:40 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff zuletzt in Rom

Coco Gauff ist zum Ende der Auslosungszeremonie am gestrigen Donnerstag doch in in die Orangerie gekommen. Wie eben üblich ist, möchte man sagen. Aber nachdem bei den Männern Carlos Alcaraz aus bekannten Gründen unpässlich ist, wäre die Absenz der Titelverteidigerin irgendwie auch argumentierbar gewesen.

Andererseits: Coco Gauff ist immer ein Gewinn, auf und neben dem Court. Und so schilderte sie Marc Maury, dem legendären Platzsprecher in Roland-Garros, die Minuten und Stunden nach ihrem Finaltriumph im vergangenen Jahr gegen Aryna Sabalenka. Zunächst sei da mal eine Doping-Kontrolle angestanden. Und dann hätte sie im Laufe des weiteren Nachmittages so oft an einem Glas Champagner genippt, dass sie abends leicht illuminiert herumgelaufen sei. Wobei das im konkreten Fall ja auch juristisch sauber war. Bei ihrem Titelgewinn bei den US Open dagegen hatte Gauff das „Drinking Age“ in ihrem Heimatland noch nicht erreicht.

Die Laune von Gauff hat sich in den letzten Wochen grundsätzlich deutlich gesteigert, der neuerliche Finaleinzug in Rom hat da sehr geholfen. Auch wenn es nach 2025 gegen Jasmine Paolini nun auch gegen Elina Svitolina nicht mit dem ganz großen Coup geklappt hat.

Die Auslosung für Roland-Garros 2026 ist für Coco Gauff, die an Position vier startet, einigermaßen freundlich ausgefallen. Zu Beginn geht es gegen Taylor Townsend, in Runde drei könnte die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova warten, im Viertelfinale Amanda Anisimova, die in diesem Jahr noch nicht so viel Tennis gespielt hat.

Danach könnte es zum Wiedersehen mit Aryna Sabalenka kommen. Von deren Seite es nach dem Endspiel vor zwölf Monaten böses Blut gab. Das ein paar Wochen später in Wimbledon publikumswirksam bereinigt wurde. Am Freitag haben beide trainiert, bei höchst sommerlichen Temperaturen. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus in entsprechender Kleidung. Coco Gauff dagegen mit langer Hose. Auch ein Zeichen, dass sie sich allen Herausforderungen stellen wird.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



