French Open Auslosung: Gauff und Sabalenka in selber Hälfte

Titelverteidigerin Coco Gauff und die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka könnten bei den French Open dieses Jahr bereits im Semifinale aufeinander treffen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 16:01 Uhr

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© Getty Images Gibt es auch heuer in Paris wieder ein Duell Gauff - Sabalenka?

Sabalenka bekommt es in der ersten Runde mit der Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro (WTA Nr. 51) zu tun. Geht es nach der Setzliste wartet im Viertelfinale Jessica Pegula, bevor es eben im Halbfinale gegen Coco Gauff zu einer Wiederholung des Vorjahres-Finales kommen könnte.

Die 22-jährige US-Amerikanerin trifft ihrerseits zum Auftakt auf Landsfrau Taylor Townsend (WTA Nr. 72). Mögliche Viertelfinal-Gegnerin Gauffs ist mit Amanda Anisimova ebenfalls eine Landsfrau.

Wiedersehen zwischen Swiatek und Svitolina?

Am anderen Ende des Draws bekam die an Position zwei gesetzte Elena Rybakina die Slowenin Veronika Erjavec (WTA Nr. 84) zugelost. In ihrem Ast wäre Mirra Andreeva die prognostizierte Viertelfinalgegnerin.

Mögliche Semfinal-Gegnerin von Rybakina ist die vierfache Rolland Garros-Siegerin Iga Swiatek, die zum Auftakt auf die Wildcard-Empfängerin Emerson Jones (WTA Nr. 136) treffen wird. Swiatek könnte in der Runde der letzten 8 auf Elina Svitolina treffen, der sie zuletzt in Rom unterlegen war.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Roland Garros