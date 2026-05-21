French Open: Kraus lässt Friedsam in dritter Qualirunde nur zwei Games

Sinja Kraus steht im Hauptbewerb der French Open.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 13:45 Uhr

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© GEPA pictures Sinja Kraus hat sich beim 13. Versuch zum ersten Mal für das Hauptfeld eines Majors qualifiziert.

Die 24-Jährige Wienerin ließ in einem deutsch-österreichischen Duell Anna-Lena Friedsam keine Chance und gewann nach nur 58 Minuten mit 6:1 und 6:1.

Für Kraus ist es überhaupt die erste Teilnahme an einem Grand Slam-Hauptbewerb. Zuvor war sie 12 mal in der Qualifikation eines Majors gescheitert - beim 13. Mal gelang nun der lang ersehnte Einzug in das Main Draw.

Vier österreichische Damen um Hauptfeld

Neben Kraus sind mit Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und Julia Grabher drei weitere österreichische Damen mit dabei.

Bei den Männern ist nur Sebastian Ofner fix im Hauptbewerb vertreten. Lukas Neumayer und Jurij Rodionov könnten sich allerdings noch dazu gesellen. Die beiden stehen jeweils in der dritten und letzten Qualifikations-Runde. Neumayer trifft am Donnerstag auf den Portugiesen Jamier Faria, Rodionov am Freitag auf den Kroaten Borna Gojo.

Hier das Qualifikations-Draw der Damen in Roland Garros

Hier das Qualifikations-Draw der Herren in Roland Garros