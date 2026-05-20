French Open Qualifikation: Kraus gewinnt deutsch-österreichisches Duell

Sinja Kraus hat das deutsch-österreichische Duell in der zweiten Qualifikations-Runde für die French Open 2026 gegen Noma Noha Akugue knapp gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2026, 12:57 Uhr

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© GEPA Pictures Sinja Kraus fehlt noch ein Sieg zum Hauptfeld-Platz in Paris

Kraus setzte sich gegen die Hamburgerin mit 6:7 (5), 6:0 und 7:5 durch. Und bekommt es nun wieder mit einer deutschen Gegnerin zu tun. Denn Anna-Lena Friedsam besiegte Tamara Zidansek mit 6:3 und 6:4.

Auch Sloane Stephens steht kurz vor dem Einzug ins Hauptfeld. Die US-Open-Siegerin von 2017 gewann gegen Lisa Pigato mit 6:4 und 6:1.