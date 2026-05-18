French Open Qualifikation: Friedsam setzt sich gegen Barthel durch

Anna-Lena Friedsam hat sich im Duell mit Mona Barthel in der ersten Qualifikationsrunde der French Open in Paris durchgesetzt. Die frühere Nummer 45 der Weltrangliste gewann nach drei Sätzen mit 7:5, 2:6 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 18:41 Uhr

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© GEPA Pictures Anna-Lena Friedsam hat in Paris gegen Mona Barthel gewonnen.

Hier das Match Friedsam gegen Barthel Re-Live im Ticker

Anna-Lena Friedsam (WTA 213) hat sich im deutschen Duell gegen Mona Barthel (WTA 187) durchgesetzt. Die 32-Jährige gewann gegen ihre drei Jahre ältere Landsfrau nach 2:05 Stunden Spielzeit in drei Sätzen. Beide Spielerinnen präsentierten sich im ersten Satz stabil, doch Friedsam konnte mit dem Break zum 6:5 den entscheidenen Vorteil für die Satzführung erspielen.

Im zweiten Satz dominierte dann allerdings Mona Barthel. Die Neumünsterranerin nutzte den Vorsprung einer 3:0-Führung zum Satzausgleich. So fand das Match einen Showdown im dritten Satz, den wiederum Anna-Lena Friedsam deutlich auf ihre Seite zog. Nach zwei Aufschlagverlusten geriet Mona Barthel mit 1:5 in Rückstand und konnte diese Hypothek nicht mehr aufholen. Friedsam triftt in der zweiten Runde auf Tamara Zidansek (WTA 134) aus Slowenien.

Hier das Match von Noma Noha Akugue Re-Live im Ticker

Ebenfalls im Einsatz war an diesem Montag mit Noma Noha Akugue die dritte deutsche Starterin im Qualifikationsfeld. Und die Hamburgerin konnte sich gegen Tatiana Prozorva mit 7:5 und 7:6 (2) durchsetzen. Noha Akugue trifft nun auf die an Position zwei gesetzte Österreicherin Sinja Kraus.

Hier das komplette Quali-Draw der Frauen