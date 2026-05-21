French Open Auslosung: Siegemund trifft auf Osaka, Lys auf Marcinko

Laura Siegemund bekommt es in Roland Garros zum Auftakt mit der ehemalige Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka zu tun. Eva Lys trifft auf die Kroatin Petra Marcinko.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 15:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund trifft in Paris auf Naomi Osaka.

Lys (WTA Nr. 81) und Marcinko (WTA Nr. 76) sind im Ranking nur um fünf Ränge getrennt - mehr Augenhöhe geht also fast nicht. Bei einem möglichen Aufstieg in die zweite Runde würde vermutlich die formstarke Rumänin Sorana Cirstea warten.

Die deutsche Nummer 1 Laura Siegemund hat die ehemalige Weltranglisten-Erste und vierfache Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka (Nummer 16 der Setzliste) zugelost bekommen. Erstaunlich: Im Head-to-Head zwischen der Deutschen und der Japanerin steht es 2:2. Das letzte Aufeinandertreffen der Beiden liegt jedoch acht Jahre zurück.

Maria und Seidel gegen Gesetzte

Ebenfalls gegen gesetzte Spielerinnen müssen Tatjana Maria und Ella Seidel ran. Während die 38-jährige Maria auf die Nummer 23 des Turniers Elise Mertens trifft, bekommt es Seidel mit der French Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko (Nummer 29 der Setzliste) zu tun.

Die fünfte Deutsche im Feld, Tamara Korpatsch, wird sich zum Auftakt mit der Spanierin Sara Sorribes Tormo (WTA Nr. 196) messen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Roland Garros