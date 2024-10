Coco Gauff: Mit der Kraft der Beine - und der Vorhand?

Mit dem Sieg von Coco Gauff beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking war nicht unbedingt zu rechnen. Wie auch nicht mit der Art und Weise, mit der die US-Amerikanerin das Endspiel gegen Karolina Muchova gewann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 16:43 Uhr

© Getty Images Coco Gauff - nunmehr achtmalige Turniersiegerin auf der WTA-Tour

Das Playbook für Matches gegen Coco Gauff besteht aus nicht einmal einer ganzen Seite. Nein, es reicht ein einziger Satz: „Hart und flach in die Vorhand spielen.“ Denn dann durfte man in jüngerer Vergangenheit darauf zählen, dass eher früher als später ein Fehler von Gauff folgen würde. Karolina Muchova hat dieses Playbook natürlich auch gelesen. Und musste sich dennoch vom dritten Duell mit Gauff zum dritten Mal geschlagen geben.

Zum einen, weil die Tschechin nicht mehr so überzeigend auftrat wie zuvor gegen Aryna Sabalenka und Qinwen Zheng. Muchova fabrizierte einen Fehlstart, von da an war es permanentes Nachlaufen. Außer zu Beginn des zweiten Satzes, als sie mit einem Break mit 2:0 in Führung ging. Nur um die folgenden vier Spiele und letztlich auch das Match zu verlieren.

Gauff kann jede Rückhand-Rallye mitgehen

Zum anderen aber, weil Muchova die Vorhand von Gauff zwar massierte, wie es im Lehrbuch steht. Aber, aus ihrer Sicht, leider in einer Höhe, die Coco Gauff überhaupt keine Probleme bereitet. Spin kann die US-Open-Siegerin aus dem Vorjahr, als Rezipientin wie auch als Absenderin. Dazu kommt die stets vorbildliche Beinarbeit der immer noch erst 20-Jährigen. Und eine Rückhand, die jede Cross-Rallye mitgehen kann.

Was nicht heißt, dass Coco Gauff einfach so durch das Turnier zu ihrem achten Championat geprescht wäre. Gegen Naomi Osaka profitierte sie von der Aufgabe ihrer Gegnerin, gegen Yulia Starobutseva sah sie im ersten Satz ziemlich verloren aus. Aber das ist eben auch eine Qualität von Coco Gauff: Geschenke gibt es zwar (normalerweise) in Form von Vorhandfehlern, aufgegeben wird ein Match allerdings nie.

Und jetzt hat es eben endlich wieder ein großes Erfolgserlebnis gegeben. Nach dem „Summer of Coco“ 2023, in dem sie die Titel in Washington, Cincinnati und bei den US Open abgeräumt hat, auch höchste Zeit. Denn seitdem ist nur der Turniersieg in Auckland dazugekommen.