WTA Peking: Gauff lässt Muchova im Finale keine Chance

Coco Gauff hat das WTA-Tour-1000-Turnier in Peking mit einem überraschend deutlichen 6:1 und 6:3 gegen Karolina Muchova für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 14:31 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Sonntag in Peking

In den beiden bisherigen Duellen mit Karolina Muchova hatte Coco Gauff die Oberhand behalten, sowohl im Endspiel von Cincinnati 2023 wie auch wenige Tage später im Halbfinale der US Open. Und das hat der Amerikanerin offenbar so viel Selbstvertrauen mitgegeben, dass sie auch im Finale von Peking einen Blitzstart hinlegte.

Dabei gelang es Gauff nicht nur, ihre Fehler auf der üblicherweise anfälligen Vorhand-Seite zu minimieren. Nein, der Problem- wurde zum Gewinnerschlag. Der erste Satz gingnach exakt einer halben Stunde mit 6:1 an die gemäß Weltrangliste Favoritin.

Gauff pariert die Angriffe von Muchova

Dann schien sich das Blatt zu wenden: Karolina Muchova gelang ein frühes Break im zweiten Akt. Die Tschechin konnte dieses aber nicht bestätigen - Gauff zog von 0:2 auf 4:2 davon. Muchova schien trotzt der vielen Varianten in ihrem Spiel fast ein wenig ratlos. Denn Gauff schaffte es mit ihrer überragenden Athletik immer wieder, sich aus der Defensive zu befreien.

Dann hätte das Match noch einmal eine Wendung nehmen können: Denn Muchova wehrte zwei Breakbälle zum 2:5 ab. Konnte das Momentum aber nicht mitnehmen. Vor allem, weil Gauff einen sensationellen Punkt zum 15:0 im darauffolgenden Spiel hinlegte.

Für Coco Gauff ist der Titel in der chinesischen Hauptstadt der achte in ihrer Karriere, der zweite nach Auckland in diesem Jahr. Karolina Muchova, die auf dem Weg ins Endspiel Turnierfavoritin Aryna Sabalenka und Olympiasiegerin Qinwen Zheng besiegen konnte, muss auf das zweite Championat nach Seoul 2019 weiter warten.

