Coco Gauff mit bitterem Rekord: Königin der Doppelfehler

Trotz eines herausragenden Tennisjahres mit French-Open-Triumph und Millionen-Einnahmen sorgt Coco Gauff mit einem bitteren Bestwert für Schlagzeilen. Die US-Amerikanerin ist die erste Spielerin der Open Era, die in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen mehr als 400 Doppelfehler servierte.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 20:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff bei den WTA Finals in Riad

Sportlich verlief die Saison 2025 für Coco Gauff eigentlich nahezu perfekt. Die 21-Jährige gewann in Roland Garros ihren zweiten Grand-Slam-Titel und krönte sich damit zur ersten US-Amerikanerin seit Serena Williams (2015), die ein Sandplatz-Major gewinnen konnte. Dazu feierte sie mit dem US-Team den Titel beim United Cup und blieb auch in Hartplatz-Endspielen makellos, zuletzt etwa in Wuhan im Oktober. Finanziell brach Gauff ebenfalls Rekorde: Zum zweiten Jahr in Folge war sie die bestverdienende Athletin der Welt.

Der Aufschlag als wunder Punkt

Doch trotz aller Erfolge gibt es eine große Baustelle bei Gauff: ihren Aufschlag. Schon 2024 hatte Gauff insgesamt über die Saison verteilt nicht weniger als 430 Doppelfehler geschlagen. 2025 setzte sie mit 431 noch einen drauf. Damit führt sie die unrühmliche WTA-Statistik klar an, weit vor Ekaterina Alexandrova (300) und Alycia Parks (296). Nur Camila Giorgi verzeichnete 2015 mit 458 noch mehr Doppelfehler pro Saison.

Trainerwechsel und neue Ansätze

Nach der Trennung von Matt Daly im Sommer suchte Gauff erneut Hilfe. Mit Gavin MacMillan, der schon Aryna Sabalenka durch eine ähnliche Krise führte, sollte Stabilität in den Aufschlag zurückkehren. Zwar zeigte sich Gauffs Technik unter seiner Anleitung generell verbessert, doch in Drucksituationen kam die Flatterhand immer wieder zum Vorschein. Beim WTA-Finale in Riad etwa kassierte Gauff in der Gruppenphase in einem desaströsen Match gegen Jessica Pegula ganze 17 Doppelfehler. MacMillans Arbeit scheint also noch nicht ganz getan.

Starker Return

So paradox es anmuten mag: Statistisch gesehen, war heuer immerhin Gauffs Returnspiel das beste auf der WTA-Tour. Gauff gewann fast die Hälfte aller Returnpunkte (48,8 Prozent) und lag somit auch bei den gewonnenen Rückschlagspielen (46,3 Prozent) an der Spitze. Diesem Kontrast zwischen überragendem Rückschlag und anfälligem Aufschlag gilt es, in der Off-Season Rechnung zu tragen.