Coco Gauff mit Vorfreude auf die WTA Finals

Coco Gauff nimmt zum dritten Mal bei an den WTA Finals teil, die am 03. November starten. Die Vorfreude auf den finalen Showdown des Jahres ist jedoch ungebremst.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 13:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff freut sich auf das Jahresendturnier.

Mit dem Titel beim 1000er-Turnier in Peking haben sich die Erlebnisse im Sommer für Coco Gauff etwas relativiert. Bei den US Open war im Achtelfinale das Ende besiegelt, auch zuvor ging bei der erfolgsverwöhnten Titelverteidigerin von New York wenig.

Nach dem letzten Grand Slam des Jahres folgte dann die Trennung von Coach Brad Gilbert. Alles war ausgerichtet auf einen Neuanfang, der spätestens 2025 weitere Titel in die Vitrine spülen sollte. Der Erfolg in Peking kam da eher unerwartet. In der letzten Woche folgte mit dem Halbfinaleinzug von Wuhan die Bestätigung der guten Herbstform.

Coco Gauff scheiterte 2024 an Jessica Pegula

Mit dem Selbstvertrauen aus China geht es nun zu den WTA Finals, die erstmals in Riad ausgetragen werden. Coco Gauff äußerte im Vorfeld Vorfreude auf das Jahresendturnier. Eine weitere Chance auf einen Titel mit Bedeutung.

Im vergangenen Jahr ging es für die 20-Jährige bis ins Halbfinale bei den Finals. Dort war Landsfrau und Doppelpartnerin Jessica Pegula der Stolperstein. In 2024 möchte die Weltranglistendritte einen Schritt weiter gehen und den Titel holen. Der Herbst wäre dann noch einen Tick goldener als ohnehin schon.