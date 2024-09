Coco Gauff und Brad Gilbert gehen getrennte Wege

Coco Gauff und Brad Gilbert haben am Mittwochabend das Ende ihrer Zusammenarbeit bekanntgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2024, 00:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff und Brad Gilbert haben sich getrennt

Die Zusammenarbeit von Coco Gauff und Brad Gilbert ist nach etwas mehr als einem Jahr wieder vorbei. Wie der US-amerikanische Coach am Mittwochabend auf X (vormals Twitter) mitteilte, gehen er und die aktuelle Weltranglistensechste ab sofort getrennte Wege.

"Danke an Coco Gauff und das gesamte Team für einen absolut erstaunlichen Sommerlauf 2023 und für 14 Monate unglaublicher Teamarbeit", schrieb Gilbert - und bezog sich damit in erster Linie auf die US Open im Vorjahr, bei denen Gauff den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere geholt hatte.

Formkrise nach den French Open

Auch zu Beginn der aktuellen Saison lief es für Gauff zunächst gut, ehe es nach den French Open in Paris zu einem Bruch in ihrem Spiel kam. Die Mission Titelverteidigung in New York war für die 20-Jährige bereits nach dem Achtelfinale beendet. Nun gilt das auch für ihre Zusammenarbeit mit Gilbert.

Gauff bedankte sich bei Gilbert via X für "einen unglaublichen Lauf". Ihren nächsten Auftritt auf der Tour wird die US-Amerikanerin ab der kommenden Woche beim WTA-1000-Turnier in Peking absolvieren. Dort wird vorerst wohl nur Jean-Christophe Faurel, seines Zeichens seit April dieses Jahres wieder im Gauff-Team, in der Trainerbox Platz nehmen.