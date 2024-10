Coco Gauff will „jede Woche etwas besser werden“

Der Triumph beim WTA 1000er-Turnier in Peking kam für Coco Gauff eher zufällig. Der Plan sah ursprünglich ganz anders aus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 14:09 Uhr

© Getty Images Coco Gauff konnte in Peking einen weiteren Titel feiern.

Erst ein paar Tage arbeitet Coco Gauff mit der neuen Coaching-Aufstellung zusammen. Jean-Christophe Faurel and Matt Daly sollen dazu beitragen, dass nach dem US-Open-Triumph weitere Grand-Slam-Titel folgen. Der Titel in Peking ist ein eher zufälliger Auftakt des neuen Projekts.

Denn eigentlich lautete der Plan der 20-Jährigen, die sich im Endspiel gegen Karolina Muchova durchsetzen konnte, lediglich das 1000er-Event in Wuhan in die eigene Planung aufzunehmen. Die kurzfristige Planänderung entpuppte sich am Sonntag als eine der besten Ideen des Jahres. Am Ende war es auch der Spaß am Spiel, der die Weltranglistenvierte auf den Thron in der chinesischen Hauptstadt führte.

Gauff mit zwei Titel im Jahr 2024

„Ich hatte mit 15 Jahren noch kein komplettes Spiel und hab es auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht“, sagte Gauff nach ihrem Sieg in Peking. „Ich versuche jede Woche etwas besser zu werden“ Mit neuem Team und dem Selbstvertrauen des zweiten Titels im aktuellen Kalenderjahr ist eine gute Grundlage gelegt, denn der erste Titel gelang in der ersten Woche im Jahr 2024 in Auckland.

Die Performance bei den vier Grand-Slams kann sich mit den erreichten Halbfinals bei Australien Open und in Roland Garros sehen lassen. Mit dem jeweiligen Aus im Achtelfinale von Wimbledon und bei den US Open ist die Major-Bilanz jedoch etwas getrübt. Es gibt also genug Motivation, um auch weiterhin jede Woche ein Stück besser zu werden.