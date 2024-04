Comeback früher als gedacht? Andy Murray trainiert schon wieder

Steht Andy Murray bald wieder auf dem Matchcourt? Ein Trainingsvideo gibt Hoffnung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 14:09 Uhr

Welch schöne Bilder am tristen Freitagvormittag! Denn Andy Murray schlägt wieder Tennisbälle - nach seiner erst kürzlich erlittenen Bänderverletzung etwas überraschend.

Denn Murray hatte offenbar erst vor wenigen Tagen seinen Gehstiefel ausziehen dürfen. Dass er nun schon wieder auf dem Court steht, kommt daher unverhofft.

Und gibt Hoffnung, dass der Sir doch früher wieder in den Wettbewerb einsteigen kann als gedacht. Murray hofft freilich vor allem auf den Rasensommer, er hatte kürzlich angekündigt, im Sommer wohl seine Karriere ausklingen zu lassen. Ein letztes Wimbledon, die letzten Olympischen Spiele, womöglich noch die US Open? Hier hatte Murray schließlich 2012 sein erstes Majorturnier gewonnen.

Auch für Roland-Garros gibt es noch Hoffnung. In der Entry-List ist Murray gemeldet, was grundsätzlich automatisch geschieht. Wäre ein Start in Paris allerdings völlig utopisch, hätte er wohl bereits rausgezogen.