Comeback: Kim Clijsters scheitert auch in Monterrey in Runde eins

Kim Clijsters hat auch ihr zweites Match nach mehr als siebenjähriger Pause verloren: Die Belgierin unterlag in Monterrey der Britin Johanna Konta mit 3:6 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2020, 07:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Kim Clijsters war auch in Monterrey bei der Musik dabei

Vom Glück verfolgt ist Kim Clijsters nicht in Hinsicht auf die Gegnerinnen, die ihr nach ihrem Comeback serviert werden: In Dubai musste Clijsters gegen die wiedererstarkte Garbine Muguruza ran, nun in Monterrey fiel das Los auf die Nummer zwei des Turniers, Johanna Konta. Zwar hatte die Britin in der laufenden Saison vor dem Treffen mit Clijsters kein Match gewonnen, das Erreichen des Halbfinales bei den French Open 2019 zeigte aber, dass Konta auf dem besten Weg ist, sich den Top Ten wieder anzunähern.

Nach dem 6:3 und 7:5 war Johanna Konta aber zunächst natürlich voll des Lobes für ihre Gegnerin. „Es war sehr schwierig“, erklärte die aktuelle Nummer 16 der WTA-Weltrangliste. „Sie hat unglaubliche Schläge drauf. Ihre Fähigkeit, bestimmte Dinge mit dem Ball anzustellen, haben sie zu einer mehrmaligen Grand-Slam-Siegerin gemacht. Deshalb war sie auch in der Lage, zurück zu kommen und zu spielen, in ihrem zweiten Match nach sieben Jahren, auf diesem Niveau. Das ist ganz sicher nichts Alltägliches. Ich fühle mich geehrt, gegen sie gespielt zu haben, und bin richtig glücklich mit meiner Vorstellung.“

Fernandez gegen Stephens

Die nächste Aufgabe für Johanna Konta wird Tatjana Maria sein, die sich in drei Sätzen gegen Acapulco-Siegerin Heather Watson durchsetzen konnte. Kim Clijsters schlägt wieder in Indian Wells auf.

Weiter für Schlagzeilen sorgt die 17-jährige Kanadierin Leylah Annie Fernandez, Juniorinnen-Siegerin der letztjährigen French Open. Fernandez, vergangene Woche Finalistin in Acapulco, besiegte die Schweizerin Stefanie Vögele mit 7:6 (5) und 6:2 und darf sich nun mit einer ehemaligen Grand-Slam-Siegerin messen: In Runde zwei wartet Sloane Stephens, die 2017 die US Open gewonnen hat.