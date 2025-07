WTA: Lange Pause! Qinwen Zheng am Ellbogen operiert

Die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng wird nach einer Operation am Ellbogen wohl länger auf der WTA-Tour fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 07:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Strumpf über dem Ellbogen war für Qinwen Zheng nicht ausreichend heilsam

Die kleinste Sorge in der weiten und so bunten Tenniswelt ist wohl. Dass das Doppel Qinwen Zheng und Jack Draper nicht bei den US Open starten wird können. Aber weiß man es so genau?

Die chinesische Olympiasiegerin von 2024 hat jedenfalls in den sozialen Medien bekanntgegeben, dass sie sich einer Arthroskopie am rechten Ellbogen unterziehen musste. Die Schmerzen in ihrem Schlagarm hätten sie seit Monaten behindert, jetzt gelte es, sich voll auf die Genesung zu konzentrieren und stärker als zuvor zurückzukommen.

Zheng liegt in den WTA-Charts aktuell auf Position sechs, ihr bestes Turnier hat sie wohl in Rom gespielt, wo die immer noch erst 22-Jährige bis ins Halbfinale vorgedrungen ist - mit einem Sieg gegen Aryna Sabalenka in der Runde der letzten acht. Gegen die Weltranglisten-erste kam Zheng dann in Roland-Garros gleich noch einmal dran, wieder im Viertelfinale. Da aber setzte sich Sabalenka in zwei Sätzen durch.

Den bis auf weiteres letzten Auftritt von Qinwen Zheng gab es in Wimbledon. Da musste sie sich Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova in Runde eins in drei Sätzen geschlagen geben.