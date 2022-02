Comeback verschoben! Dominic Thiem kehrt erst in Indian Wells zurück

Nächste Hiobsbotschaft für Dominic Thiem. Der Österreicher muss sein Comeback erneut verschieben und wird erst in Indian Wells auf die ATP-Tour zurückkehren.

von Fink/Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 17:09 Uhr

Dominic Thiem wird erst in Indian Wells auf die ATP-Tour zurückkehren

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Dominic Thiem: Der Österreicher muss sein Comeback nun deutlich weiter nach hinten verschieben als zunächst angenommen. Nachdem der ehemalige Weltranglistendritte zuletzt kurzfristig für das ATP-250-Event in Cordoba absagen musste, wird sich die Rückkehr des 28-Jährigen auf die ATP-Tour weiter verschieben.

Wie das Management des Österreichers in einer Pressemitteilung bekanntgab, musste Thiem auch für die Turniere in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago absagen. Demnach plant der US-Open-Sieger des Jahres 2020 sein Comeback erst in Indian Wells.

Grund für die Absage der Südamerika-Tournee ist eine leichte Verletzung an der rechten Schlaghand. Thiem plagen Schmerzen zwischen den Knöcheln und konnte in den vergangenen Tagen daher nicht trainieren.

Thiem: "Brauche gewisse Zeit"

"Das Training in Wien lief gut und ich bin sehr froh, dass sich mein Handgelenk vollständig erholt hat. Leider habe ich in Santiago einen kleinen Rückschlag erlitten, der mich zu einer vorübergehenden Trainingspause gezwungen hat. Es ist nie einfach, nach einer siebenmonatigen Wettkampfpause wieder zurückzukommen. Ich werde den Rat meines Arztes befolgen und nach ein paar Tagen Pause nächste Woche wieder mit dem Training beginnen. Ich brauche eine gewisse Zeit auf dem Platz, bevor ich mein Comeback geben kann", so Thiem.

Der Niederösterreicher wird am kommenden Montag schrittweise ins Training einsteigen und sich in Miami auf sein Comeback in Indian Wells vorbereiten.