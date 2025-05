Corentin Moutet erhält Morddrohung auf dem Court - oder doch nicht?

Beim Challenger-Turnier im französischen Aix-en-Provence hat Lokalmatador Corentin Moutet laut eigener Aussage eine Morddrohung von seinem Gegner Pavel Kotov erhalten. Der Vorfall wurde allerdings weder von seinem Gegner oder einem Offiziellen bestätigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 23:36 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet sorgt abseits des Spielgeschehens immer wieder gerne für Schlagzeilen.

Den meisten Tennisfans ist Corentin Moutet vor allem durch seine Schlagzeilen bekannt, die der Franzose mit seinen Eskapaden schreibt. Wutausbrüchen auf dem Court sind nicht selten beim 26-Jährigen. Doch dieses Mal ist es einer der Gegner von Moutet, der auf dem Platz eine absolute Entgleisung hinlegte. Zumindest nach Aussage des Tennisprofis aus Frankreich.

Nach dem Duell mit Pavel Kotov, das bereits am Mittwoch gespielt wurde und der Franzose in drei Sätzen gewinnen konnte, erhob der aktuell 65. der Weltrangliste schwere Vorwürfe gegen seinen Gegner. Moutet postete auf der Plattform X, dass der Russe ihn am Netz direkt bedrohte: "Wenn du das nächste Mal ans Netz gehst, bringe ich dich um." Nachgelegt haben soll Kotov mit dem Satz: „Eines Tages wird dich jemand umbringen."

Moutet wettert auch über den Schiedsrichter

Wenig später löschte Corentin Moutet diesen Post wieder, indem sich die ehemalige Nummer 51 der Welt echauffierte, dass „nicht einmal eine Verwarnung“ gegen seinen Kontrahenten vom Stuhlschiedsrichter ausgesprochen worden sei. Die Löschung lässt nun Zweifel aufkommen, ob der Vorfall wirklich so passiert ist.

Sowohl Kotov als auch von Seite der ATP gab es zu diesem Vorfall keine Äußerung. Das Challenger in Aix-en Provence gehört mit der Kategorie „Challenger 175“ zu den größten Events der Serie unterhalb der ATP Tour.