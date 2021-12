Corona-Einschränkungen: Sollte der Tennissport Anleihen bei der NFL nehmen?

In der National Football League (NFL) werden doppelt geimpfte nur noch selten getestet, um einen einigermaßen fairen Wettbewerb aufrecht zu erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2021, 17:14 Uhr

© Getty Images Sollte es der Tennissport machen wie die NFL?

Nun hat es also auch Mikaela Shiffrin erwischt, die Weltcup-Rennen in Lienz werden ohne die US-Amerikanerin über die Bühne gehen. Shiffrin gehe es gut, das teilte sie noch schnell über die sozialen Medien mit, was aber nichts daran ändert, dass sie sich isolieren muss. Die Sportwelt sieht sich wieder frontal dem Zugriff des Corona-Virus ausgesetzt, dort wo besonders viel Geld im Spiel ist, wird man darob kreativ: In der National Football League (NFL) wird man vollständig geimpfte Spieler seltener testen.

„Seltener“ könnte auch heißen: nur noch bei Symptomen. Ein Modell, mit dem die NFL offenbar leben kann. Sollte sich der Tennissport diese Idee zu eigen machen? Das könnte aus verschiedenen Gründen schwierig werden.

Zunächst einmal zieht der Wanderzirkus um Djokovic, Barty, Zverev und Co. durch buchstäblich alle Kontinente, auch wenn einige weniger stark (Afrika) frequentiert werden als andere (Europa). Hier zu einem einheitlichen Regelwerk zu kommen, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Die NFL dagegen ist ein exklusives Vergnügen in den USA. Wo dem Business vieles, manchmal alles, untergeordnet wird.

Keine gemeinsame Stimme im Tennissport

Neben der geographischen spielt auch die zeitliche Komponente eine Rolle. Die professionellen TennisspielerInnen beklagen nicht zu Unrecht, dass sie eigentlich das ganze Jahr über von Turnier zu Turnier reisen, kaum Möglichkeiten zur Regeneration haben.Die Saison der NFL beginnt Anfang September und kulminiert Anfang Februar im Endspiel, dem Super Bowl.

Schließlich operieren die großen US-amerikanischen Ligen ganz anders als die EinzelunternehmerInnen, die die ATP- und WTA-Ranglisten bevölkern. Für die NFL spricht der Commissioner Roger Goddell, der die Interessen der Team-Besitzer vertritt. Für jene der Spieler gibt es die Gewerkschaft (die in der NFL bei weitem nicht so mächtig ist wie etwa beim Baseball), nach außen hin repräsentiert aber Goddell die Liga. Im Tennissport gibt es neben der WTA und der ATP auch noch die ITF und die Interessensvertreter der Grand-Slam-Turniere, dazu kommt noch die Professional Tennis Players Association , die 2020 von Novak Djokovic und Vasek Pospisil initiiert wurde. Von einer gemeinsamen Linie kann da praktisch nie die Rede sein, siehe auch beim Fall Peng Shuai, im Zuge dessen die WTA alle Turniere in China gestrichen hat, während die ATP so einen radikalen Schritt nicht setzen wollte.