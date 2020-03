Coronavirus: Auch Miami Open offenbar abgesagt

Nach den ATP- und WTA-Events in Indian Wells wurden nun offenbar auch die Miami Open abgesagt. Das berichten mehrere Quellen. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Angeblich soll die gesamte ATP-Tour für mindestens sechs Wochen pausieren.

von tennisnet.com

12.03.2020

Auch die Miami Open mussten aufgrund des Coronavirus abgesagt werden

Der Coronavirus hat wohl die nächste Absage zur Folge: Auch die Miami Open (ab 24. März) müssen aufgrund des COVID-19 abgesagt werden. Das berichten mehrere Tennis-Insider, unter anderem auch Sky Sport Italy. Damit ist es nach den Events in Indian Wells das zweite ATP-Masters-1000-, respektive WTA-Premium-Mandatory-Event, das dem Virus zum Opfer fällt. Eine offizielle Stellungnahme steht jedoch noch aus.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht zudem bekannt gegeben, ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa zu verhängen, das am Freitag (Mitternacht) in Kraft treten soll. Ausgenommen hiervon sei nur Großbritannien.

Mehrere Spieler, unter anderem der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, befinden sich zudem aus den USA wieder auf dem Heimweg.

ATP-Turniere für sechs Wochen abgesagt?

Es ist zudem davon auszugehen, dass die ATP-Tour ihre Turniere der kommenden sechs Wochen allesamt absagen werde, hieß es außerdem. Auch diesbezüglich steht eine offizielle Stellungnahme aus. Die Spielerräte der ATP und WTA hätten am Mittwoch jedoch getagt.

Auch Fed-Cup-Finals gecancelled

Im Umkreis der Miami Open waren zuvor bereits zwei Musikfestivals abgesagt worden, auch die Zahl der Infizierten war in Florida weitaus höher als in Indian Wells. Im Vorjahr hatten Roger Federer und Ashleigh Barty die Einzelbewerbe in Miami gewonnen. Für den Schweizer wird die Absage wohl eher zu verdauen sein, hätte Federer aufgrund seiner Operation ohnehin nicht an den Start gehen und seine Punkte verteidigen können.

Am frühen Mittwochabend wurde außerdem bekanntgegeben, dass auch die Fed-Cup-Finals in Budapest nicht wie geplant über die Bühne gehen können und auf unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.