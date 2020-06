COVID 19-Lockdown in Versmold: Spiele werden nach Mühlheim an der Ruhr verlegt

ie Zwischen- und Bonusrunde der Tannenhof Resort German Men‘s Series im Tennispark Versmold ist abgebrochen worden. Nachdem Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, den Lockdown für den Kreis Gütersloh bekanntgegeben hat, reagierten die Turnierverantwortlichen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) zusammen mit den Versmolder Organisatoren sofort.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.06.2020, 12:43 Uhr

© GEPA Cedric Marcel Stebe wird am heutigen Samstag erneut aufschlagen

„Die Absage in Versmold war alternativlos“, sagt DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard. „Die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten steht an oberster Stelle.“

Als neuer Austragungsort springt das Tennis Center Moraing in Mühlheim an der Ruhr ein. Spielbeginn ist dort morgen früh. Parallel haben die ersten Spiele der Zwischenrunde an den Standorten Großhesselohe und Oberhaching heute Vormittag begonnen. Morgen kommt noch Neuss hinzu.