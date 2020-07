German Ladies´ Series presented by Porsche: Tamara Korpatsch fordert im Endspiel Anna Zaja

Zwei Frauen, die ursprünglich gar nicht am Finalturnier der German Ladies´ Series presented by Porsche in Versmold hätten teilnehmen sollen, bestreiten am Sonntag das Endspiel: Anna Zaja und Tamara Korpatsch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2020, 18:19 Uhr

© GEPA Pictures Tamara Korpatsch spielt morgen um den Gesamtsieg

Zaja und Korpatsch waren erst durch die Absagen von Katharina Gerlach und Anna-Lena Friedsam in das Viererfeld gerutscht, machten aber das Beste aus dieser unverhofften Möglichkeit. Zaja hatte am Samstag mit Lisa Polomar, die für Laura Siegemund eingesprungen war, keine Probleme, holte sich nach 73 Minuten mit 6:1 und 6:1 ihren dritten Erfolg in der Gruppenphase.

Korpatsch wiederum, die gestern Laura Siegemund besiegt hatte, gewann im direkten Duell gegen Nastasja Schunk mit 5:7, 6:4 und 6:1. Das Grupenspiel zwischen den beiden Finalistinnen Zaja und Korpatsch musste am Donnerstag wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte Korpatsch mit 3:1 im dritten Satz geführt. Am Ende schaffte Zaja aber doch noch das Comeback.