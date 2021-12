Nächster COVID-Fall um Event in Abu Dhabi: Auch Ons Jabeur infiziert

Mit Ons Jabeur gab die nächste Spielerin in zeitlichen Zusammenhang mit den Mubadala World Tennis Championships bekannt, positiv auf COVID-19 getestet worden zu sein.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 08:08 Uhr

Auch Ons Jabeur hat sich in Dubai mit dem Coronavirus infiziert

Eigentlich wollten sich Belinda Bencic, Rafael Nadal und Co in Abu Dhabi nur erste Matchpraxis für die Australian Open, die Mitte Januar 2022 ihren Start finden, holen. Nun, ziemlich exakt eine Woche nach dem Start des Einladungsturniers, ist die Bilanz verheerend: Belinda Bencic, Rafael Nadal, Emma Raducanu - und nun auch Ons Jabeur - wurden allesamt positiv auf COVID-19 getestet.

Während Rafael Nadal betonte, nicht mit allzu schweren Symptomen zu kämpfen zu haben, schrieb Bencic über die sozialen Medien, durchaus mit der Infektion zu kämpfen zu haben. Klar ist auch, dass der positive Bescheid für alle Infizierten einen heftigen Dämpfer für die Events in Down Under darstellt. Die obligate mehrtägige Quarantäne wirft Nadal & Co in der Vorbereitung auf das erste Grand Slam des Jahres freilich zurück.

Jabeur der jüngste Fall

Erst am Dienstag hat mit Ons Jabeur die letzte Spielerin ihre Infektion mit COVID-19 publik gemacht. Die Tunesierin hatte bei den Mubadala World Tennis Championships ihr Duell mit Belinda Bencic für sich entscheiden können. Die 27-Jährige spielte 2021 ohnedies ihr bislang bestes Jahr, überwintert nach einem starken Finish innerhalb der besten Zehn der WTA-Charts.

"Obwohl ich einigermaßen starke Symptome verspüre, hoffe ich, dass ich die Infektion so schnell wie möglich bewältigen kann"; schrieb Jabeur auf den sozialen Medien. Ihre Isolation verbringe Jabeur in ihrer Heimat Tunesien, an den Australian Open will die Weltranglistenzehnte jedenfalls teilnehmen. Der Ausflug nach Abu Dhabi dürfte sich auf diese Pläne aber nicht unbedingt positiv ausgewirkt haben.