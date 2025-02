Dallas Open: 67 Jahre, künstliche Hüfte - und immer noch "Balljunge"

Tony Downer ist 67 Jahre alt und hat eine künstliche Hüfte - was ihn aber nicht davon abhält, in dieser Woche als Balljunge bem ATP-Tour-500-Turnier in Dallas durchzustarten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 20:21 Uhr

© Youtube/CBS Texas Tony Downer ist ein Veteran im Balljungen-Geschäft

Man braucht kein abgeschlossenes Studium in Harvard, um als Ballperson im professionellen Tennis aktiv zu werden. Aber hey: Es schadet auch nicht, wenn man eines hat. So wie Tony Downer, mittlerweile 67 Jahre alt. Und in seinem früheren Berufsleben bei einem Investment-Unternehmen tätig. In dieser Woche sammelt Downer aber die Bälle für die Tennisprofis beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas vom Court.

Tony ist indes kein Frischling im Ballboy-Business: In seiner Karriere finden sich neun Einsätze bei den US Open, insgesamt kommt er mit den Dallas Open 2025 schon auf 23 ATp-Turniere.

© Jürgen Hasenkopf Laura Siegemund wird bei den US Open 2019 von Tony Downer bedient

An humor mangelt es dem Veteran jedenfalls nicht. Natürlich müssen man regelmäßig Sport betreiben für den anstrengenden Job auf dem Court, erklärte Downer gegenüber einem lokalen TV-Sender. Es helfe aber auch, stets einen Orthopäden bei der Hand zu haben. Und eine Packung Schmerzmittel.