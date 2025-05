Daniel Altmaier bekommt Hauptfeld-Wildcard für die Bitpanda Hamburg Open

Kurz vor dem Auftakt der Bitpanda Hamburg Open 2025 (17.–24. Mai) steht die zweite Wildcard für das Hauptfeld des traditionsreichen ATP-500-Turniers fest. Und es ist eine gute Nachricht insbesondere für alle deutschen Tennis-Fans: Daniel Altmaier, aktuell die Nummer zwei im deutschen Herren-Tennis, wird kommende Woche am Rothenbaum aufschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 22:35 Uhr

© Getty Images Neben Jan-Lennard Struff erhält auch Daniel Altmaier eine Hauptfeld-Wildcard für das ATP-Turnier in Hamburg.

Nach Jan-Lennard Struff, der bereits vor einigen Wochen eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hat, setzen die Veranstalter und der DTB mit Altmaier erneut auf deutsche Tennis-Power im Hauptfeld – was auch ein klares Signal zur Förderung des heimischen Spitzentennis darstellt. Der 25-jährige Altmaier, in der Weltrangliste aktuell an Position 71 geführt, präsentiert sich derzeit in guter Form: In der laufenden Sandplatzsaison erreichte er jeweils das Achtelfinale beim Masters in Monte Carlo sowie bei den BMW Open in München. An den Rothenbaum hat Altmaier guter Erinnerungen. Vor allem an das Jahr 2023 als er nach einem Sieg über den Top-Spieler Andrey Rublev bis ins Viertelfinale vorrücken konnte. Mit seiner kämpferischen Spielweise und einem extrem starken mentalen Mindset hat sich Altmaier schon lange einen festen Platz in der deutschen Tenniselite erarbeitet. Die Fans am Rothenbaum können sich bei Altmaier immer auf lange Rallies und pures Sandplatztennis freuen.

„Die Bitpanda Hamburg Open sind das traditionsreichste Turnier auf deutschem Boden – für mich ist es eine große Ehre, hier mit einer Wildcard ins Hauptfeld zu rücken. Die Atmosphäre am Rothenbaum ist einzigartig, und ich freue mich riesig, vor heimischem Publikum aufschlagen zu dürfen“, so Daniel Altmaier. Turnierdirektor Enric Molina erklärt: „Mit Daniel Altmaier haben wir einen Spieler im Hauptfeld, der nicht nur gerade sportlich voll überzeugt, sondern auch ein hervorragender Repräsentant des deutschen Tennis ist. Seine Leistungen in der laufenden Sandplatzsaison sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, dass er am Rothenbaum dabei ist und die deutschen Fans seine Energie auf dem Court live erleben können.“

Vom 17. bis 24. Mai 2025 erwartet die Fans in Hamburg ein Weltklasse-Turnier mit einem spektakulären Teilnehmerfeld: Erstmals seit 2008 schlägt der aktuelle Weltranglistenerste Jannik Sinner am Rothenbaum auf. Ebenfalls dabei sind der italienische Topstar Lorenzo Musetti (Hamburg-Sieger 2022), der frischgebackene Barcelona-Champion Holger Rune, die US-Topspieler Tommy Paul und Frances Tiafoe sowie der ehemalige Turniersieger Andrey Rublev. Insgesamt treten drei Top-10- und 13 Top-30-Spieler in Hamburg an.