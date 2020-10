Daniel Altmaier nach Paris-Erfolgslauf zufrieden - nun Vorbereitung auf Köln

Daniel Altmaier hat bei den French Open einen sensationellen Erfolglauf hingelegt, bei seinem Grand-Slam-Debüt das Achtelfinale erreicht, in dem am gestrigen Montag gegen den Spanier Pablo Carreño Busta Endstation war. Nun blickt der 22-Jährige bereits in Richtung Zukunft.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 17:48 Uhr

Daniel Altmaier blickt nach seinem Erfolgslauf bei den French Open bereits in Richtung ATP-Event in Köln

Als Daniel Altmaier am Donnerstag vor zwei Wochen in der letzten Qualifikationsrunde der French Open den 1:6-Satzausgleich gegen Ruben Betelmans hinnehmen musste, da dachte man bereits, dass das Abenteuer Grand Slam für den Kempener ein recht jähes Ende nehmen würde. Dem Deutschen gelang aber das Comeback, Altmaier schaffte mit einem Dreisatzerfolg den Sprung in sein erstes Major-Hauptfeld - und sollte in diesem dann so richtig aufzeigen.

Nachdem der 22-Jährige in Runde eins Feliciano Lopez keine Chance gelassen hatte, musste auch Landsmann Jan-Lennard Struff recht machtlos mitansehen, wie Altmaier seinen Erfolglauf am Bois de Bolougne fortsetzte. Als der Deutsche dann auch noch Matteo Berrettini in beeindruckender Manier in drei Sätzen aus dem Turnier kegelte, war klar, dass dieser Daniel Altmaier noch viele Erfolgsgeschichten schreiben wird.

Zumindest bei den French Open ist diese Erfolgsgeschichte aber zu Ende, im Achtelfinale in Roland Garros war für Altmaier schließlich Endstation, gegen Pablo Carreño Busta nichts zu holen. Nach seinem sensationellen Lauf bei den French Open verspürt Altmaier nun aber eine große Motivation, an seinen Erfolg anzuknüpfen. "Es war eine wirkliche Freude", sagte der 22 Jahre alte Kempener, die Enttäuschung über die 2:6, 5:7, 2:6-Achtelfinalniederlage gegen den Spanier Pablo Carreno Busta war nur von kurzer Dauer: "Ich werde jetzt etwas reflektieren und mich sehr bereit machen für die kommenden Wochen."

Altmaier in Köln dabei

Er wolle seine ersten Erfahrungen bei einem Grand-Slam-Turnier nutzen, um noch stärker zu werden, sagte Altmaier, der es über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hatte: "Ich habe das erste Mal auf der Tour reingeschnuppert, konnte die Luft atmen. Ich habe das Glück, dass ich nächste Woche in Köln weitermachen kann." Beim ersten ATP-Event von den beiden anstehenden (vom 12. bis zum 18. Oktober) wird Altmaier nun nämlich vor Heimpublikum aufschlagen.