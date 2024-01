Danielle Collins - Letzter Auftritt in Australien, das Karriere-Ende naht

Danielle Collins hat nach ihrer schmerzhaften Niederlage gegen Iga Swiatek in der zweiten Runde der Australian Open 2024 erklärt, dass diese Saison ihre letzte sein wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 13:13 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hat ihre letzte Einzelpartie in Australien gespielt

Am Schauplatz eines ihrer größten Erfolge musste Danielle Collins am Donnerstag also eine ihrer bittersten Niederlagen einstecken: Zwei Breaks Vorsprung hatte die Finalistin der Australian Open 2022 im dritten Satz schon gegen die Nummer eins des Turniers, Iga Swiatek. Beim Stand von 4:2 gab es noch einmal ein 0:40. Aber am Ende setzte sich halt doch die Polin durch. Anders als noch vor zwei Jahren: Da hatte Collins Swiatek in der Vorschlussrunde eliminiert - um dann im Endspiel gegen Ashleigh Barty zu verlieren.

In Sachen Einzel hat Danielle Collins damit nicht nur für dieses Jahr, sondern generell mit dem ersten Major des Jahres abgeschlossen. Denn die gerade erst ins Laufen gekommene Saison wird auch die letzte der US-Amerikanerin werden. Das stand schon vor dem Treffen mit Swiatek fest. Und wurde nach dem Match dann auch amtlich.

Collins mit anderen Interessen außer Tennis

Zunächst wurde Collins gefragt, ob diese Niederlage denn länger weh tun würde als andere. „An diesem Punkt bin ich eigentlich schon am Ende meiner Karriere. Und da bleibt so etwas nicht so sehr hängen, um ehrlich zu sein“, erklärte die ehemalige College-Ausnahmespielerin. Natürlich wären diese Matches wichtig, aber: „Am Ende des Tages gewinnt oder verliert man, und mehr ist da nicht.“

„Ich denke schon, dass ich eine ziemlich gute Karriere gehabt habe. Es hat sicherlich Höhen und Tiefen gegeben“, so Collins weiter. Es seien ja nicht nur die Matches, sondern auch die Reisen und andere Termine, die den Tennissport so hart machten. Es gäbe genügend andere Dinge, die sie abseits des Tennissports gerne machen würde. Auch in familiärer Hinsicht: „Kinder zu bekommen ist eine große Priorität für mich …“

Bislang stehen zwei Einzel-Titel in der Bilanz von Danielle Collins, beide errungen im Jahr 2021, in Palermo und San Jose. Mal schauen, ob in der Abschiedssaison noch einer dazukommt.

